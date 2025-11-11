Румъния е активирала ПВО при руска атака край Дунав, търси паднал дрон (ВИДЕО)

В нощта на 10 срещу 11 ноември Румъния постави своите системи за противовъздушна отбрана в състояние на готовност поради масивна руска атака с дронове срещу украински пристанища по поречието на Дунав, съобщи Министерството на отбраната на северната ни съседка. Информацията гласи, че радарните системи са засекли движението на група дронове в зона, граничеща с румънското въздушно пространство. Това е довело до активирането на ПВО системите.

"В 01:09 часа румънското министерство на отбраната е било информирано за сблъсък на въздухоплавателно средство със земята в района на Гринду, на около 5 километра южно от границата. Военни екипи са били изпратени на мястото и са докладвали за възможно наличие на останки от дрона. Районът е обезопасен и претърсването ще бъде проведено рано сутринта", съобщи румънското министерство.

Атаките в нощта на 11 ноември

Вечерта на предходния ден украинските въздушни сили засякоха движение на руски ударни дронове към южните региони. Според каналите за наблюдение руските сили са изстреляли около 30 дрона от типа „Шахед“.

Сутринта в Киев и няколко региона беше обявена въздушна тревога поради заплаха от балистична атака. По време на тревогата в Харков се чуха експлозии. Кметът Игор Терехов поясни, че те не са станали в града, а на територията на по-широката Харковска област.

Освен това руски дронове атакуваха Одеска област и в резултат на атаките бяха повредени енергийни инфраструктурни съоръжения и железопътни линии.

Според Военновъздушните сили на Украйна в нощта на вторник, 11 ноември, руската армия е изстреляла 119 дрона от различни типове срещу територията на страната. Основните атаки са били насочени срещу регионите Донецк, Харков, Днепропетровск и Одеса. Поради неблагоприятни метеорологични условия в югоизточната част на страната украински изтребители не са могли да излетят.

В северната част на румънския окръг Тулча през нощта също е била активирана системата за предупреждение на населението, тъй като от украинската страна на Дунав са били регистрирани „голям брой експлозии“, съобщава "РБК-Украйна".

