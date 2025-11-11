Паметникът на Пушкин в Одеса е покрит с шперплат: Властите обаче не могат да го разрушат

Паметникът на Пушкин в Одеса следва да бъде премахнат заради неговата символика като част от руско-имперското културно наследство и ролята на руската култура като инструмент за влияние в Украйна. Това е част от целия процес на "деколонизация" и "де-русификация" в страната след руската инвазия в Украйна. За момента обаче паметникът не може да бъде демонтиран, тъй като е под защитата на ЮНЕСКО. Докато бъдат решени всички процедурни въпроси, свързани с премахването му, той е скрит под шперплат, за да се избегне "визуалното му въздействие върху общественото пространство", се казва в прессъобщение на градската управа, цитирано от местното издание "Думска".

Паметникът се намира в границите на обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО и всякакви работи по него изискват допълнителна информация и координация с Комитета на организацията, съобщават от одеската медия.

Комитетът на ЮНЕСКО включи историческия център на град Одеса в списъка на световното културно наследство през 2023 г.

Паметникът на Пушкин е издигнат през 1887-1889 г. и се намира на булевард "Приморски", в съседство със сградата на Градската дума (по времето, когато паметникът е издигнат, в сградата се е помещавала градската фондова борса). В момента тези обекти са включени в списъка на ЮНЕСКО.

