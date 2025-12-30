Задължителна военна служба в Хърватия: След 17 години първите повиквателни са изпратени

След 17 години пауза, хърватското Министерство на отбраната отново въвежда задължителната военна служба в страната. Изпратени са първите 1200 повиквателни на младежите за медицински прегледи, които ще се проведат през първата половина на януари 2026 г., съобщава хърватското издание "Индекс".

Младежите, които преминат медицинските прегледи и бъдат одобрени за вонна служба, ще бъдат изпратени в центрове за обучение, където ще получат екипировка и въоръжение и ще се запознаят с дневния ред и войнишката дисциплина.

В първите около петнадесет дни ще положат клетва, а след това следва обучение, което включва работа с оръжие, най-вече с пушка и пистолет, оказване на първа помощ, използване на оборудване за защита и придвижване. Обучението обхваща и основни аспекти от военния живот, като поведение в спалното помещение и оправяне на леглото.

В контекста на сегашните геостратегически и политически условия, хърватският военен анализатор генерал Славко Барич смята, че въвеждането на военна служба е един от двата основни проекта за подготовка на отбраната на Хърватия, заедно с купуването на ново оръжие и военна техника. Целта е, подчертава той, да се създаде широка база от хора, които са подготвени за отбранителни задачи, които са социализирани и които в даден момент ще могат да изпълняват всички нужни задачи за защитата на страната, цитира изданието БТА.

