Не ни стига грипът: Нов тежък вирус настъпва в Европа

След инвазията в САЩ, вече и Европа е обхваната от мащабното настъпване на нов зимен вирус. Става въпрос за норовируса – силно заразен вирус, проявяващ се с тежко повръщане.

За това алармира д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн и експерт по безопасност на ваксините.

"В последния месец в цяла Европа се увеличават болните с норовирус, вариант GII.17. Преди около 10-на дни близък колега в Германия ми сподели за цяло вътрешно отделение, обхванато от този норовирус. Симптомите са тежко гадене, повръщане и/или диария, но и общо неразположение, главоболие, болки по мускулите и отпадналост", пише д-р Илиев.

Особености на вируса

Според експерта симптомите възникват 6 часа до 5 дни след контакт и продължават до 4 дни.

"За хора на възраст 65+ и малки деца със сигурност може да бъде и опасно за живота", коментира д-р Илиев.

Той посочва, че предаването е през устата, основно от болни хора чрез контакт директно или през замърсени повърхности, след повръщане и от замърсени водоизточници и храни.

"Как да се предпазим? Мийте ръце много добре, със сапун, особено навън. Ако сте болни, ползвайте свои прибори и дезинфицирайте тоалетната, избягвайте публични тоалетни. При заразяване най-важно е да поемате достатъчно течности, да не пропускате лекарствата си (за хронични болести) и да компенсирате загубата на соли (например със солеви разтвори за рехидратация от аптеката)", препоръчва медикът.

Източник: Getty Images

Вълната в САЩ

В началото на месеца започна лавинообразно увеличение и на случаите в САЩ. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) разпространението на норовируса тази година е започнало седмици по-рано от очакваното.

Експертите предупреждават, че за хора с отслабен имунитет, възрастни хора и малки деца инфекцията може да изисква медицинска намеса или дори хоспитализация. Новите данни на CDC показват, че през последните седмици случаите на норовирус са се удвоили, а процентът на положителните лабораторни резултати отразява тенденцията към ускорено разпространение. През декември 2024 г. САЩ отчете рекордно високи нива – почти 25% положителни тестове – последвани от спад, който сега отново преминава в рязък скок.

Норовирусът причинява възпаление на стомаха и червата, което води до силно повръщане и диария. Понякога е наричан "зимна болест с повръщане".

По данни на Scientific American той заразява около 20 милиона души годишно. Важно е да се отбележи, че това не е "стомашен грип" – последният се причинява от грипния вирус и няма връзка с норовируса.