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Милостиво от Путин: Убийците на Борис Немцов са освободени?

16 ноември 2026, 18:16 часа 618 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages.com
Милостиво от Путин: Убийците на Борис Немцов са освободени?

Престъпниците, осъдени за убийството на руския опозиционер Борис Немцов, може да са били тайно освободени от затвора и предадени на защитата на организаторите и поръчителите на престъплението, установи „Проект“ въз основа на изтичане на информация и информация от свои източници. Братята Анзор и Шадид Губашеви (излежаващи присъди до 2034 и 2031 г.), както и Заур Дадаев (излежаващ присъда до 2035 г.) са в предварителния арест и затворнически колонии от пролетта на 2015 г. Други двама членове на групата за убийства, Темирлан Ескерханов и Хамзат Бахаев, са били освободени по-рано.

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Местоживеене

Според един от неназованите източници на „Проект“, Дадаев и Губашеви официално са се записали да се бият в Украйна, но скоро са се озовали в Чечня, където са започнали да живеят дискретно. Според изтекли данни от Фонда за социално осигуряване Дадаев, за когото се смята, че е застрелял Немцов, се е установил в планинското село Юкарчой, на 80 км от Грозни и на 8 км от родовото село Беной, на клана Кадиров.  Братята Губашеви са се установили в жилищния квартал Березка в северозападната част на чеченската столица. Според източника на изданието, и на тримата е било наредено да водят „спокоен живот“: „За да не знае никой, че сте свободни, иначе ще се върнете в наказателните колонии“. Всеки от освободените престъпници води нормален цивилен живот със семействата си и планира да си купи собствени домове, каза източникът.

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Борис Немцов

Немцов, който беше първи вицепремиер при президента Борис Елцин и критикуваше Владимир Путин, след като той дойде на власт, разкривайки корупцията в правителствените структури, беше убит през февруари 2015 г. на моста Болшой Москворецки близо до Кремъл. През юли 2017 г. съд, въз основа на решение на съдебни заседатели, даде на извършителите от 11 до 20 години затвор. Семейството и сътрудниците на Немцов смятат, че разследването е било предубедено и че чеченското ръководство и близкият кръг на Путин са замесени в убийството.

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Дадаев, който е излежал присъдата си в наказателни колонии в Красноярски край и Иркутск, е бил вербуван за войната в Украйна през октомври 2024 г.. В същия ден му се родила дъщеря - майката е Ирсана Мукаева, 36-годишна служителка на администрацията на чеченския лидер Рамзан Кадиров, която е пътувала няколко пъти до Иркутск с майката на Дадаев. Според изтекла информация от базите данни на Министерството на вътрешните работи, Шадид Губашев е бил регистриран в наказателна колония в Чернокозово, Чечня, от 2021 до 2022 г. След това вероятно е освободен, а през октомври 2024 г. се жени за Амнат Абалаева, която преди това е била осъдена за измама. Анзор Губашев очевидно е бил освободен от същата наказателна колония през декември 2024 г., според изтекла информация от службата по гражданско състояние. Според източник на „Проект“, след освобождаването си той също се е оженил и е купил земя в село Гикало близо до Грозни.

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Снимки: Getty images

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