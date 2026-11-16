Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 16 ноември 2026 г.

Митът за скъпите храни: Ето къде всъщност отиват парите ни през 2026 г.

Инфлацията не се крие в хладилника или на щанда за храни. Между ноември 2025 г. и октомври 2026 г. цените на 73 основни вида храни и безалкохолни напитки в 72 търговски вериги са се увеличили с едва 1,66%. За същия период официалната обща инфлация, измерена от НСИ, е почти четири пъти по-висока – около 5,7%. Това става ясно от най-новия анализ на Асоциация "Активни потребители".

Още: Митът за скъпите храни: Ето къде всъщност отиват парите ни през 2026 г.

Проектът за Бюджет 2027: Всички числа и идеи - данъци, доходи, основни показатели

Днес, 16 ноември, българското правителство, водено от Румен Радев, одобри проекта за държавен бюджет за 2027 година, проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 година и проекта за бюджет на НЗОК за 2027 година.

Още: Проектът за Бюджет 2027: Всички числа и идеи - данъци, доходи, основни показатели

41% от българите нямат спестявания или вече харчат натрупаното

Близо три пети от българските домакинства разполагат със спестявания, но значителна част от тях не могат да заделят допълнителни средства, а някои вече използват натрупаното, за да покриват текущите си разходи. В същото време 35% от домакинствата изобщо нямат спестявания. Това показва национално представително проучване на "Алфа Рисърч".

Още: 41% от българите нямат спестявания или вече харчат натрупаното

"100% ръст на чуждите инвестиции": Според управляващите България е в топ 5 на ЕС по икономически ръст

Снимка: БГНЕС

България е в топ 5 страните в Европейския съюз по икономически ръст. Регистрираме 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции през 2026 г. в сравнение с предходния период.

Още: "100% ръст на чуждите инвестиции": Според управляващите България е в топ 5 на ЕС по икономически ръст

Еврото не спира да дълбае дъното за последната година и половина

След като на 27 октомври еврото записа годишен антирекорд спрямо долара - 1,1126 (последно такива нива бяха отчитани на 12 май 2025 г.), единната европейска валута се колебаеше около границата от 1,12 към американската. През ноември видяхме резки пикове и спадове на еврото, включително един много внезапен - валутата слезе под границата от 1,11 спрямо щатския долар и на 12 ноември записа антирекорд за последната година и половина (от 9 април 2025 г. насам). Миналата седмица еврото завърши с нов антирекорд за същия период - 1,1022 към долара, а в понеделник посоката не спира да върви надолу.

Още: Еврото не спира да дълбае дъното за последната година и половина

Прогноза за излишък в последното тримесечие раздвижва цената на петрола

Цените на петрола спаднаха леко в понеделник, 16 ноември, на фона на очакванията за излишък в предлагането, тъй като доставките от Близкия изток през Ормузкия проток са почти възстановени до нивата отпреди войната, а САЩ предприеха мерки за подпомагане на превоза на горивни товари между вътрешните пристанища. Така фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, слязоха надолу с 47 цента, или 0,49%, до 95,37 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 10 ч. българско време цената е 95,89 долара - т.е. почти без промяна спрямо нивата от края на миналата седмица.

Още: Прогноза за излишък в последното тримесечие раздвижва цената на петрола

Насред шпионския скандал: Тръмп прави Nvidia "национален шампион" в изкуствения интелект, бута я за още поръчки в чужбина

Дженсън Хуанг обмисля завръщане като изпълнителен директор на Nvidia, дни след като подаде оставка заради разкрития за любовни афери с китайска шпионка и две служителки на популярната технологична компания.

Още: Насред шпионския скандал: Тръмп прави Nvidia "национален шампион" в изкуствения интелект, бута я за още поръчки в чужбина