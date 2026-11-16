Клиенти на JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo съобщиха за проблеми с онлайн и мобилното банкиране в понеделник. Това съобщи сайтът за проследяване на прекъсванията Downdetector. На платформата са регистрирани над 3300 сигнала за проблеми в Chase и около 800 комбинирани сигнала в Bank of America и Wells Fargo, съобщи New York Post, позовавайки се на системата за проследяване в понеделник следобед.

Какво съобщават клиентите?

Клиентите описаха, че са били блокирани от акаунти, не са могли да преглеждат салдата си или скорошни транзакции, както и да правят банкови преводи, съобщи Daily Mail. Един потребител на Chase в Reddit каза, че приложението показва предупреждение, че „Някои услуги не са налични. Работим по тях. Моля, опитайте отново по-късно“, според New York Post.

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TMZ, позовавайки се на Downdetector, заяви, че потребителските сигнали в банките са се увеличили рязко от 9 сутринта. Времето на този скок не е потвърдено независимо и данните на Downdetector могат да се променят бързо, тъй като все повече хора изпробват приложенията им.

Чейс признава проблем с онлайн банкирането

В понеделник екипът на JPMorgan Chase отговори на клиент в X, като заяви, че банката „в момента работи по разрешаването на проблем с онлайн банкирането“ и помоли потребителите да „опитат отново по-късно“. Съобщението, изпратено от официалната сметка за поддръжка на банката в 12:48 ч. източно време, е единственото публично потвърждение досега от една от трите институции, най-често споменавани в докладите.

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Службите за поддръжка на Bank of America и Wells Fargo отговаряха на съобщения от други клиенти в понеделник на X, но към момента на писане не бяха издали подобно потвърждение за прекъсване в цялата система.

Други банки и приложения за плащане

Местни доклади посочват и проблеми извън трите най-големи потребителски банки. WDBO във Флорида заяви, че Downdetector е показал, че потребителите имат проблеми с US Bank, Truist и платежната мрежа Zelle. Тези допълнителни доклади не са потвърдени от компаниите, а мащабът на евентуални смущения извън Chase, Bank of America и Wells Fargo остава неясен.

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За момента няма официално изявление, което да свързва проблемите със споделен доставчик, доставчик на облачни услуги или платежен процесор.

Няма потвърдена обща причина за проблемите

Не е потвърдена обща причина или координирана кибератака. Нито една от банките публично не е отдала прекъсванията на киберинцидент и нито една агенция на правителството на САЩ не е идентифицирала споделен технически проблем към момента на писане.

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Епизодът идва дни след два други нашумели технологични смущения в Съединените щати: национално спиране на всички полети заради комуникационни проблеми в петък и прекъсване за няколко дни на услугите на Microsoft миналата седмица, което прекъсна корпоративните и правителствените комуникации. Не са представени доказателства, че тези събития са свързани с банковите отчети от понеделник.

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Френският кредитор Crédit Mutuel Arkéa заяви съвсем наскоро в неделя, че кибератака е довела до загуба на около 100 милиона евро, което подчертава изложеността на сектора на цифрови заплахи. Докладите от САЩ от понеделник не трябва да се тълкуват като потвърдена атака.

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Нещо повече в т.нар. „Тъмна мрежа“ DarkNet се разпространяват пророчества, че на 17-ти ноември всички банки ще рухнат. За момента не е ясно какъв е произходът на тези твърдения и дали в тях има някаква истина или просто целят посяването на хаос във финансовата система на САЩ.

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