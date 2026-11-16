Германия изнесе истинска футболна лекция на Нидерландия и разгроми големия си съперник с 5:0 в решителния сблъсък от група 2 на Лига "А" в Лигата на нациите. Възпитаниците на Юрген Клоп се нуждаеха от задължителна победа, за да продължат към четвъртфиналите, и изпълниха задачата по впечатляващ начин. Флориан Вирц се отличи с две попадения, а Бундестимът завърши на първо място в групата, въпреки че три отбора събраха по 11 точки.

Германия разби Нидерландия за едно полувреме

Двубоят на "Олимпиащадион" в Берлин започна с активно настъпление на домакините, които постепенно наложиха превъзходството си. В 31-вата минута Дери Шерхант удари греда, а десет минути по-късно именно той откри резултата след подаване на Йошуа Кимих.

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Истинският кошмар за "лалетата" настъпи след почивката. В 60-ата минута Флориан Вирц удвои преднината на Германия с прецизен изстрел, а само пет минути по-късно Нико Шлотербек се разписа с глава след центриране на Браян Груда. В 71-вата минута Вирц отбеляза второто си попадение след асистенция на Груда, а в 77-ата самият Груда оформи разгромното 5:0 след удар на Шерхант в гредата.

Три отбора завършиха с по 11 точки

Победата позволи на Германия да измести Нидерландия от първото място в групата. Любопитното е, че Гърция също приключи с 11 точки след минимален успех с 1:0 над Сърбия. Бундестимът завърши на върха, следван от Нидерландия, като и двата отбора се класираха за четвъртфиналите. Гърците останаха трети въпреки равния точков актив, а Сърбия приключи без спечелена точка.

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