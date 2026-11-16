Министърът на външните работи Велислава Петрова определи политическата воля и широкия обществен консенсус в страните кандидатки като ключови условия за успешното разширяване на Европейския съюз. Тя участва в Годишния форум на ЕС по разширяването в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на МВнР. Заедно с колегите си от Ирландия, Испания и Литва Петрова се включи в дискусията „Готови за един по-голям Съюз“.

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По думите ѝ разширяването създава възможности не само за кандидатстващите държави, но и за настоящите членки на ЕС – за икономически растеж, по-тясно сътрудничество и по-интензивен обмен между обществата.

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Министърът потвърди подкрепата на България за разширяване, основано на собствените заслуги на всяка страна кандидатка. Напредъкът трябва да се оценява индивидуално, според постигнатите резултати и изпълнението на необходимите реформи.

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Петрова припомни, че европейската перспектива на Западните Балкани е получила нов политически импулс по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Тя открои добросъседските отношения, сигурността и стабилността като важни предпоставки за напредъка на процеса. Форумът е организиран от Европейската комисия под патронажа на председателя ѝ Урсула фон дер Лайен. В него участва и еврокомисарят по разширяването Марта Кос.