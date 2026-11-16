След изтекъл видеозапис: Осем медици са в ареста за убийство на пациент на психиатрия в Хърватия

Хърватската полиция арестува още четирима души по подозрение в убийство при утежняващи обстоятелства на пациент на психиатрия, за когото се предполага, че е бил пребит и задушен от медицински служители в болница в Загреб. По-рано този месец бяха задържани четирима медицински служители от болницата във връзка със смъртта на 32-годишния Кристиан Йосип Периш, който бил приет в лечебното заведение в психотично състояние.

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По информация на полицията заподозрените използвали сила, за да обездвижат пациента, когато той се опитал да се освободи от ремъците, с които бил привързан към леглото. Приложеното насилие причинило наранявания, довели до смъртта на Периш, съобщиха разследващите.

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Изтекъл осемминутен запис от охранителните камери показва как медицински служители удрят пациента с юмруци в гърдите, притискат тялото му и държат възглавница върху лицето му. На мястото са присъствали и други здравни работници, сред които, по информация на местните медии, е имало и лекар. Хърватски вестници съобщиха, че четиримата задържани в понеделник са именно сред присъствалите на инцидента - един лекар и три медицински сестри. Полицията обаче е оповестила единствено възрастта и пола на заподозрените.

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Разпространените кадри предизвикаха силно обществено възмущение и разпалиха дебат за отношението към пациентите с психични заболявания. В събота стотици хора се събраха в центъра на Загреб и запазиха осем минути мълчание в памет на Периш. След случая директорът на болницата и членовете на управителния ѝ съвет подадоха оставки. Семейството на починалия призова за нов протест на централния площад в Загреб на 21 ноември.