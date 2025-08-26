Русия атакува мина в Донецка област, загинал и ранени, 148 миньори остават под земята*

Руските сили са атакували мина в община Добропилска в Донецка област. При атаката един миньор е бил убит, а трима са ранени. Това съобщи председателят на Независимия синдикат на миньорите в Украйна Михайло Волинец. "В резултат на руски обстрел мините в община Добропилска са останали без електрозахранване. 148 миньори остават под земята", написа той във Facebook в ранния следобед.

Отбелязва се, че при атаката са повредени конструкциите и оборудването на предприятието, а също така е имало прекъсване на тока. По това време 146 миньори са се намиралии под земята, след което те постепенно са започнали да бъдат издигани на повърхността.

Обновено: Според последни данни на украинското Министерство на енергетиката всички блокирани в мината миньори са изведени на повърхността.

