Войната в Украйна:

Русия атакува мина в Донецка област, загинал и ранени, 148 миньори остават под земята*

26 август 2025, 17:21 часа 328 прочитания 0 коментара
Руските сили са атакували мина в община Добропилска в Донецка област. При атаката един миньор е бил убит, а трима са ранени. Това съобщи председателят на Независимия синдикат на миньорите в Украйна Михайло Волинец. "В резултат на руски обстрел мините в община Добропилска са останали без електрозахранване. 148 миньори остават под земята", написа той във Facebook в ранния следобед.

Отбелязва се, че при атаката са повредени конструкциите и оборудването на предприятието, а също така е имало прекъсване на тока. По това време 146 миньори са се намиралии под земята, след което те постепенно са започнали да бъдат издигани на повърхността.  

Обновено: Според последни данни на украинското Министерство на енергетиката всички блокирани в мината миньори са изведени на повърхността.

Елена Страхилова
