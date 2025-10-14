Тръмп с признание: Мелони е много красива, макар това да може да сложи край на кариерата ми

Американският президент Доналд Тръмп обсипва тези дни италианския премиер Джорджа Мелони с неспирни комплименти. Всичко започна с пристигането на Мелони на срещата, когато Тръмп я посрещна с шеговития въпрос: "Но коя е тази жена?".

След това обяви, цитиран от АНСА и Франс прес: "Тя е много красива. Ако човек каже подобно нещо, то това ще сложи край на политическата му кариера. Но аз поемам този риск, защото казвам нещо, което е истина. Тя наистина е красива."

След което той все пак попита Мелони дали това, че казва на висок глас, че тя е красива, не представлява проблем за нея. Мелони не коментира, единствено му отговори с усмивка.

По-нататък последва пост на Тръмп в социалната му мрежа "Трут соушъл", в който нарече Мелони източник на вдъхновение за всички.

"Джорджа Мелони, ВЕЛИКАТА премиерка на Италия, е написала нова книга. Джорджа върши невероятна работа за страхотния народ на Италия. Тя е източник на вдъхновение за всички", пише той. Съобщението е придружено от снимка на корицата на автобиографичната книга на Мелони, която е преведена на английски. "Купете си тази книга още сега", добавя Тръмп.

