Извънредна ситуация в "Игри на волята" наложи спешна медицинска помощ

14 октомври 2025, 11:01 часа 0 коментара
Въпреки различията и разнопосочните коалиции, племето на Лечителите успя се измъкне от Изолатора и да покори мечтаната Резиденция в "Игри на волята" в понеделник вечер (13 октомври). Зелените бяха изградили безупречна стратегия, която им позволи да се настанят в най-желаната локация в голямата игра. В герой за отбора се превърна набиращият увереност Траян, който се справи безупречно с финалния пъзел.

Денят за изгнаниците на Блатото започна с извънредна ситуация. Изненадваща контузия на силния стратег Георги-Шопа постави неговото бъдеще в екстремното риалити под сериозен въпрос. Дали той ще успее да продължи напред, зрителите ще разберат днес.

Битката за територия

Драматичните обрати продължиха и при избора на капитани в трите лагера. Опит за спечелването на доверие от страна на програмиста Иван към опозицията при Зелените - Дино и Траян, не сполучи и неговият заговор беше разкрит в зародиш. Към победа тази седмица поведоха племената уверената д-р Пекин, скромният Калин и смелата Николета.

Битката за територия отново противопостави враждуващите отбори на Феномените, Завоевателите и Лечителите. Въпреки загубата на двама от своите ключови съплеменници в лицето на Теодор-Чикагото и Гордиенко, Сините се представиха на ниво и си гарантираха седмица в Стопанството. Неочаквани грешки от лидерите на Жълтите - Ивайло и Кристиан пък доведоха до сериозно забавяне, което те не успяха да наваксат и се превърнаха в следващите обитатели на Изолатора.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
