Пенсионери и получателите на обезщетения не могат да влязат в онлайн акаунтите си след кибератака.

Това съобщи Министерството на труда и пенсиите (DWP) на Великобритания, уточнявайки, че е изключило някои от системите си от мрежата като предпазна мярка.

Прекъсванията започнаха в четвъртък вечерта около 21:00 часа, като засегнати граждани се оплакаха, че са получили съобщения за грешки, докато са се опитвали да влязат в сметките си за помощи.

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Британският Национален център за киберсигурност (NCSC) и Правителственият център за киберкоординация (GCCC) заявиха, че разследват проблемите.

Министерството на труда и пенсиите потвърди пред The ​​Telegraph, че услугата „Tell Us Once“ - проверка на пенсионния и универсалния кредит, е офлайн. Заявленията за плащане също не работят.

„Като предпазна мярка, изключихме някои онлайн услуги на DWP от интернет, след като установихме киберинцидент, засягащ нашите системи“, съобщи британското правителство в изявление, публикувано тази сутрин.

„Работим в тясно сътрудничество с NCSC и GCCC, за да разследваме и да възстановим услугите онлайн възможно най-бързо, както и да сведем до минимум евентуалните сривове и прекъсвания“, гласи още съобщението.

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От DWP заявиха, че редовните плащания на обезщетения и пенсии не са засегнати и ще се изплащат както обикновено.

Гражданите, които не са успели да влязат в системата, бяха помолени да опитат отново по-късно.

Източник: Getty Images

Тревър Диъринг, старши директор на отдела за критична инфраструктура в Illumio, заяви: „DWP постъпи правилно, като действа бързо и поддържа плащанията на обезщетения и пенсии. Реалността, с която се сблъскваме в момента, е, че временното изключване на услуги е начинът, по който организациите се опитват да предотвратят влошаването на атаката и хората ще трябва да свикнат с това.“

„Изключването на устройства не може да бъде дългосрочният отговор на кибератаките. Милиони разчитат на услугите на DWP и целта трябва да бъде атаката да се случи, без обществеността да я забележи“, добави той.

DWP отговаря за администрирането на обезщетенията, социалните помощи, както и за държавните пенсии.

Кибератаките зачестяват

Кибератаките стават все по-чести, тъй като напредъкът на изкуствения интелект улеснява проникването в системите. В годишния си доклад за 2026 г., публикуван по-рано този месец, NCSC заяви, че: „Технологиите винаги са влияели на киберсигурността. Разликата днес е в темпото.“

NCSC предупреди, че преди 2028 г. е вероятно злонамерен софтуер, задвижван от изкуствен интелект, да бъде използван за атака срещу критичната инфраструктура на Обединеното кралство.

През октомври борсата за криптовалути Binance претърпя кражба на цифрови активи на стойност приблизително 6,3 милиарда долара (4,8 милиарда британски лири).

При по-необичайни атаки, големи търговци на дребно в цяла Европа, включително Carrefour, ICA, Coop, Delhaize и IKEA, съобщиха, че хладилниците им са били обект на атаки. Миналата седмица ВВС съобщи, че във Великобритания е проведена тайна операция за обезопасяване на десетки хиляди търговски хладилници в супермаркети, складове, ресторанти, бензиностанции и стадиони.