Русия готви оттегляне от Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити

Долната камара на руския парламент, Държавната дума, гласува на 17 октомври за оттегляне на ратификацията на споразумението на пленарно заседание в Москва. Всички 412 депутати, присъствали на заседанието, гласуваха за оттеглянето, като нямаше въздържали се и против.

Документът, внесен в Държавната дума на 13 октомври, отменя член 1 от закона "За ратифициране на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити", като отменя ратификацията.

В отделно изявление ръководителят на Държавната дума Вячеслав Володин изрази увереност, че законопроектът ще бъде приет.

Още: "Украйна ни нанесе един от най-сериозните удари за цялата война": Руснаците жалят (ВИДЕО)

Deputies of the Russian State Duma have passed in the first reading a bill to cancel ratification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. State Duma Speaker Volodin reported. pic.twitter.com/CGXPAn1tOp