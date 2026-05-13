Рекордна атака: Русия засипа Украйна с близо 900 дрона за по-малко от денонощие (СНИМКИ и ВИДЕО)

13 май 2026, 20:17 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook - Володимр Зеленски
Русия организира поредна мащабна атака срещу Украйна. Общо за 13 май са били изстреляни 892 дрона от видовете Shahed (включително реактивни), Gerbera, Italmas, както и имитатори от типа „Пародия“.

Само през деня от 8 до 18 часа по територията на Украйна, основно към западната част на страната, са били отправени 753 дрона, като 710 са били прехванати и свалени.

През нощта пък Русия е изстреляла 139 безпилотни летателни апарата, от които са свалени 111. Така общо от 892 дрона, 821 са прехванати от украинската противовъздушна отбрана. Регистрирани са попадения на 27 ударни дрона, както и падане на свалени дронове (отломки) на 26 места.

От украинските военновъздушни сили съобщават, че част от дроновете са преминали през въздушното пространство на Беларус и Молдова.

 

Елин Димитров
