Зараза с вирус постави под карантина още един голям пътнически кораб

13 май 2026, 20:10 часа
Снимка: Елена Страхилова
Круизният лайнер Ambition, превозващ над 1700 души на борда, от които 1233 пътници, е хвърлил котва близо до пристанището на Бордо, след като е тръгнал от Белфаст и е минал през Ливърпул. Причината е огнище на остра чревна инфекция, за която се предполага, че е норовирус. Според информацията към момента, на борда има поне 48 случая на зараза. Засега всички пътуващи остават на борда.

The Guardian съобщава, че има и смъртен случай - 92-годишен британски гражданин е починал. Обаче не е ясно дали причината е заразата или нещо друго - няма данни човекът да е показал симптоми на вируса, включително диария. Другите 48 случая са развили симптоми на гастроентерит - силно повръщане, коремна болка, треска и дехидратация.

Екипи за спешна медицинска помощ са били изпратени на кораба през нощта, включително лекари, пристигнали с хеликоптер. Специалисти вземат тестове, за да потвърдят вида на вируса.

"Въведени са всеобхватни мерки за здраве и безопасност, които включват засилени мерки за почистване и дезинфекция в обществените зони, асистирано обслужване в избрани заведения за хранене и текущи насоки за гостите относно хигиената на ръцете, включително редовното им миене, използване на дезинфектанти за ръце и своевременно докладване на всякакви симптоми на медицинския екип на борда", гласи информация в съобщение на оператора Ambassador Cruise Line.

Припомняме, че на круизния кораб MV Hondius възникна огнище на хантавирус щам "Андес", при което починаха трима души.

Ивайло Ачев
