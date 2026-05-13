Докато Русия атакува Украйна с 200 "Шахед"-а: Дрон нахлу чак до Централна Молдова (ВИДЕО)

В период, в който Русия атакуваше масирано Украйна с над 200 дрона "Шахед" през деня на 13 май, Молдова съобщи, че във въздушното ѝ пространство е засечен безпилотен летателен апарат. Той е нахлул чак до централната част на граничната на Украйна страна. Дронът е прелетял над държавната граница в 16:00 ч., навлизайки от посока Могильов-Подолск, украинската област Виница, към село Саука, район Окница на Молдова, съобщи Службата за въздушни операции на Националната армия на страната.

Министерството на отбраната в Кишинев съобщава, че дронът е продължавал да се движи в южна посока. Появил се е на радара в 16:55 ч. в района на Колибаши, окръг Кахул. В 16:58 ч. безпилотният летателен апарат е прелетял над село Чишлица-Прут, след което е изчезнал от радара в района на Джурджулещи.

Безпилотният летателен апарат е бил наблюдаван от системите на Националната армия. Властите решиха временно да затворят въздушното пространство в северните и централните райони. По-късно това ограничение бе отменено.

Засега няма информация дронът да е бил свален - вероятно не са предприети такива действия.

⚡️BREAKING: A Russian "Shahed" drone flew into central Moldova — the Defense Ministry confirms an airspace violation.



Most likely, the drone was not shot down.

Молдовското МВнР: "Недопустимо нарушение на суверенитета и териториалната ни цялост"

Министерството на външните работи на Молдова остро осъди неразрешения полет на дрона. Ведомството подчерта, че подобни действия застрашават сигурността на гражданите.

„Подобни инциденти представляват недопустимо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова и представляват риск за сигурността на нашите граждани“, се посочва в изявление на Министерството на външните работи, цитирано от местната медия jurnal.md.

В същото време МВнР отново подчерта необходимостта от стриктно зачитане на суверенитета и въздушното пространство на Молдова в съответствие с нормите на международното право.