Зверствата на войната в Украйна: Убитите деца и бруталните лъжи (ВИДЕО и СНИМКИ)

В Русия лъжат хората какво е наредил Владимир Путин и какво прави руската армия в Украйна – такива разкази все по-често се появяват в социалните мрежи. Разкази на хора от Украйна, които са от руски произход и които търсят връзка с родители и роднини, живеещи в Русия - но те не им вярват какво става в Украйна.

Дори The New York Times публикува материал, в който разказва такава история. Става въпрос за 33-годишния Миша Кацюрин, който има ресторант в Украйна. След инвазията на Русия, Миша се чуди защо баща му, който живее в Нижни Новгород, не се обажда да види как е. Накрая успява да се свърже с баща си (Андрей) по телефона – но Андрей не му вярва какво се случва.

Този разказ е само един пример, а вече много такива могат да бъдат намерени във Фейсбук, дори на български. Общото между тях – живеещите в Русия, особено по-възрастни хора, са убедени, че руската армия атакува само военна инфраструктура, не закача цивилните и всъщност ги спасява от "нацистите" (бел. ред. - украинският президент Володимир Зеленски е от еврейски произход). Точно това е официалната пропаганда на Путин и Кремъл – Русия "денацифицира" и "демилитализира" Украйна. Още: Защо Русия нахлу в Украйна?

А ужасът от войната не стихва. Две деца загинаха в Ирпен (град близо до Киев) след обстрел от минохвъргачка при опит да се евакуират през зелен коридор, като историята е отразена от The New York Times. На снимкови материали от трагедията се вижда дори кутия за пренасяне на котка.

Според Людмила Денисова, комисарят по правата на човека към Върховната Рада, от началото на войната в Украйна са загинали 38 деца, а 71 са ранени.

