Дрон атакува автомобила на „съветника“ на лидера на т.нар. Донецка народна република (ДНР). Засегнатият е Игор Кимаковски, съобщават медиите, контролирани от Кремъл.

Съветникът на Денис Пушилин се е движел из Донецк с огромна буква „Z“ на капака на колата, което е позволило на дрона бързо да локализира автомобила. Самият съветник не е пострадал.

A drone attacked the car of an “advisor” of the “DPR” terrorist leader Igor Kimakovsky, the Kremlin media reported Advisor Kimakovskyy was driving around the city with a huge “Z” target on his hood, which allowed the drone to quickly locate his car. Unfortunately, the advisor… pic.twitter.com/PF57lucSKt

Донецка област на Украйна беше незаконно анексирана от режима на диктатора Владимир Путин с фалшиви референдуми през есента на 2022 г. заедно с Луганска, Запорожка и Херсонска област.

Междувременно в московския район Капотня петролна рафинерия беше покрита с мрежи срещу дронове.

Тя била атакувана от безпилотни самолети през нощта на 1 септември. По това време Reuters цитира източници, според които е бил повреден блокът на завода "Евро+" с капацитет шест милиона тона годишно, което е около половината от капацитета на рафинерията за преработка на петрол. Рафинерията в Капотня е една от десетте най-големи в Русия.

In Moscow, an oil refinery in Kapotna was covered with anti-drone nets



This oil refinery was attacked by drones on the night of September 1. At that time, Reuters quoted sources as saying that the plant's Euro+ unit with a capacity of six million tons per year, which is about… pic.twitter.com/hJw6BuYc86