Русия преброи 1000 убити цивилни руснаци от Украйна

Над 1000 цивилни са убити в Русия в резултат на украински атаки - по-точно, 1074. Това заяви Александър Бастрикин, ръководител на Руския следствен комитет, предаде руската държавно-информационна пропагандна агенция ТАСС. По думите на Бастрикин, това са жертвите, дадени от старта на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година.

Сред убитите има 39 деца, добави Бастрикин, който даде интервю пред ТАСС. Независимо потвърждение на тези данни няма - т.е. верификация от международни организации като ООН. Числото на ранените цивилни в Русия според заявеното от него: 5181 души, включително 328 непълнолетни, са получили наранявания с различна тежест. За сравнение - само от март, 2025 година до края на 2025 година Русия е убила над 2000 цивилни в Украйна - ОЩЕ: Мирът в Украйна е близо: Ужасните числа зад повтаряната от Тръмп мантра (ОБЗОР - ВИДЕО)

По думите на Бастрикин, общо 44 руски региона са били подложени на украински атаки от началото на така наречената "специална операция" т.е. войната в Украйна, за която режимът на Путин налага това име с пропагандни цели. Следственият комитет на Руската федерация е регистрирал над 11 000 украински обстрела и атаки с дронове.

Още: Русия за пръв път каза колко плаща за войната си в Украйна и пак уж превзе Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

И докато Бастрикин говори, в Лвов руски дрон се взриви на детска площадка, точно до паметника на Степан Бандера:

Russia launched another drone and missile attack on Ukraine overnight. In Lviv, a drone crashed near a children’s playground, a tractor driver was lightly injured. In Kyiv, debris hit a 15-story residential building. Damage also reported in Dnipropetrovsk region. pic.twitter.com/kvSHx1IiDh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026