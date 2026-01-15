Любопитно:

Русия преброи 1000 убити цивилни руснаци от Украйна

15 януари 2026, 11:28 часа 162 прочитания 0 коментара
Русия преброи 1000 убити цивилни руснаци от Украйна

Над 1000 цивилни са убити в Русия в резултат на украински атаки - по-точно, 1074. Това заяви Александър Бастрикин, ръководител на Руския следствен комитет, предаде руската държавно-информационна пропагандна агенция ТАСС. По думите на Бастрикин, това са жертвите, дадени от старта на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година.

Сред убитите има 39 деца, добави Бастрикин, който даде интервю пред ТАСС. Независимо потвърждение на тези данни няма - т.е. верификация от международни организации като ООН. Числото на ранените цивилни в Русия според заявеното от него: 5181 души, включително 328 непълнолетни, са получили наранявания с различна тежест. За сравнение - само от март, 2025 година до края на 2025 година Русия е убила над 2000 цивилни в Украйна - ОЩЕ: Мирът в Украйна е близо: Ужасните числа зад повтаряната от Тръмп мантра (ОБЗОР - ВИДЕО) 

По думите на Бастрикин, общо 44 руски региона са били подложени на украински атаки от началото на така наречената "специална операция" т.е. войната в Украйна, за която режимът на Путин налага това име с пропагандни цели. Следственият комитет на Руската федерация е регистрирал над 11 000 украински обстрела и атаки с дронове.

Още: Русия за пръв път каза колко плаща за войната си в Украйна и пак уж превзе Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

И докато Бастрикин говори, в Лвов руски дрон се взриви на детска площадка, точно до паметника на Степан Бандера:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна убити руснаци Александър Бастрикин руски жертви
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес