Спорт:

Мирът в Украйна е близо: Ужасните числа зад повтаряната от Тръмп мантра (ОБЗОР - ВИДЕО)

13 януари 2026, 10:37 часа 645 прочитания 0 коментара
Мирът в Украйна е близо: Ужасните числа зад повтаряната от Тръмп мантра (ОБЗОР - ВИДЕО)

Откакто Доналд Тръмп за втори път влезе в Белия дом, по европейски данни в Украйна са убити поне 2400 цивилни и са ранени поне 12 000. Над 2000 от тези смъртни случаи са станали след първия телефонен разговор на Тръмп и Путин, в който уж се споразумяха да започне процес в търсене на мир в Украйна. А след като руският диктатор беше поканен от президента на САЩ и отиде в Аляска (15 август, 2025 година), Русия изстрелва средно по 5300 далекобойни дрона по цели в Украйна всеки месец. Това е 5 пъти повече, отколкото средно на месец Руската федерация изстрелваше през 2024 година. След като излезе новината за проекта за плана за мир от 28 точки, силно повлиян от Кремъл, Русия е изстреляла над 9000 дрона и 350 ракети в украински градове, убивайки над 220 цивилни. Всичко това са данни, цитирани в материал на Bloomberg.

Общо приблизително 15 000 украински цивилни са били убити и други 40 000 са ранени от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. 758 деца са били убити и други 2445 са ранени, също от началото на инвазията, която Путин нареди.

Съществен принос за тези ужасяващи числа дава Иран – там, където от края на 2025 година отново има протести срещу властовия режим на аятоласите. В своя статия Bloomberg посочва, че от октомври, 2021 година, Иран е продал на Путинова Русия балистични ракети и ракети "земя-въздух" на стойност 2,7 млрд. долара. Отделно, Техеран е снабдил Москва с дронове "Шахед" - общо за оръжия и военна техника от Иран, от октомври 2021 година Русия е похарчила над 4 млрд. долара - ОЩЕ: Първи данни за броя на загиналите при протестите в Иран, размириците продължават (ВИДЕО)

"Тръмп отново бае на карти. Цирк. Мисля, че на всички е ясно, че нито Тръмп, нито Путин искат и не са способни наистина да направят нещо за мир и прекратяване на войната, те са просто двама клоуни, само че в различни роли", категоричен е украинският военен телеграм канал "Офицер" създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Междувременно, руският вицепремиер Денис Мантуров изсипа куп хвалебствия за развитието на руската индустрия и промишленост, но главният акцент в това развитие всъщност е руският военнопромишлен комплекс и нищо друго, коментира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Мантуров посочи, че руската индустрия бележи ръст от 23% или грубо 5 трилиона рубли (64 млрд. долара) през първите 9 месеца на 2025 година, като това се дължи на руската военна промишленост. Руският вицепремиер изрично призна, че причината за растежа са преференциалните заеми, давани от Руския индустриален фонд за развитие – т.е. без държавни пари нямаше да има такова нещо. В руската военна промишленост работят 3,8 млн. души, като тя е наела около 800 000 през последните 3 години. За сметка на това навсякъде другаде в руската индустрия проблемите се трупат, обемът на поръчки и работа се свива, напомня ISW – припомнете си един от многото конкретни примери в края на абзаца. Институтът смята, че Руската централна банка е намалила 4 пъти основната лихва в Русия, за да може да се събира капитал от държавата точно за военната промишленост, но ефектът от това е по-високи лихви за обикновените руснаци, защото парите не падат от небето. За ипотечните кредити лихвите в Русия са над 20%, а през ноември, 2024 година, Путин подписа закон за вдигане на ДДС до 22%. Увеличаващият се западен икономически натиск върху Русия чрез санкции и спазването им и западната помощ за Украйна остават основен и най-реалистичен инструмент в крайна сметка Путин да си промени политиката за воденето на войната, категорични са за пореден път експертите от ISW - ОЩЕ: Драстично: Най-известната руска автомобилна компания намалява работата

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Рязко намаление на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита на дневна база украинският генщаб. Според неговите данни, на 12 януари са станали 159 бойни сблъсъка – на 11 януари бяха 219! Руснаците през последното денонощие са хвърлили 105 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 45 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3587 изстреляни снаряда, като това е с около 600 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7919 FPV дрона, което е с около 2700 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

След като няколко дни не беше така, сега направлението към Гуляйполе отново е най-горещото – там са отбити 34 руски пехотни атаки за последните 24 часа според официалните украински данни. На второ място е Покровското направление – 26 отбити руски пехотни атаки. В съседното от юг Олександриевско направление е имало 13 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка е имало 19 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са станали 16 руски пехотни атаки – няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни атаки през последното денонощие, в Купянското направление и при Вовчанск е имало по 6 руски щурма.

Седми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) докладва, че руснаците упорито хвърлят щурмови групи през жп линията, деляща приблизително на две Покровск (северна и южна част) с цел да превземат западното предградие Гришино. Корпусът докладва за унищожена руска група от 20 войници, както и за добра работа с дронове срещу руски щурмови групи (най-често става въпрос за до 5 войници в група) в индустриалната зона на Покровск, откъдето тръгват руските опити Гришино да бъде превзето:

"Офицер" отбелязва, че с настъпването на зимния студ в Украйна по традиция са се увеличили прехванатите радиокомуникации на руски войници, в които те се оплакват от липса на храна, вода, на евакуация на ранени. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя, че специално в Лиманското направление заради студа е по-трудна доставката на FPV дронове за украинската армия и руската пехота е станала по-активна в действията си.

"Врагът действа свободно" - това е констатация на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" за ситуацията в Купянск и по-точно за връщането на сградата на Общинския съвет в Купянск под украински контрол. Твърдението е, че констатацията се прави на база видеозаписи. Руският канал се утешава, че руската армия контролирала северните и източните части на града, същото казват и колегите им от "Рибар", които обаче си мълчат за сградата на Купянския общински съвет. "Два майора" добавя и, че нямало видеодоказателства, че село Новобойковско, в Ореховското направление (западната част на Запорожка област) е превзето и не се очаквали скоро такива. Руското военно министерство съобщи, че селото било превзето от руската армия – ОЩЕ: Украйна си върна контрола над общинския съвет в Купянск (ВИДЕО)

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец е направил по-общ анализ. Той посочва, че на база руски военни доклади, ефективността на 152-мм снаряди "Краснопол-М/М2" с полуактивна лазерна самонасочваща се глава 9Е421 е не повече от 53%. Това е спад от 13 до 17% спрямо началото на войната. Основната причина – защото прицелването е станало по-трудно в сегашните условия за водене на бой в Украйна, например украинските системи за електронно заглушаване пречат на руските дронове, които трябва да подават данните с точни координати за стрелба на руските артилеристи.

Машовец казва и, че Русия планира през 2026 година да снабди военновъздушните си сили с 82 самолета и 84 хеликоптера. Само 2 от самолетите ще са стратегически бомбардировачи Ту-160М2. Най-много – 47, трябва да са изтребителите: 13 Су-57, 17 Су-35С, 15 Су-34НВО и 2 Су-30СМ2. От хеликоптерите най-много са щурмовите: 34 Ми-28НМ, 20 Ка-52М и 5 Ка-35. Планирана е модернизация и рехабилитация на 1400 единици авиационна техника. Само че Машовец силно се съмнява, че руските планове ще бъдат осъществени – защото голяма част от необходимите части са под западни санкции и намирането им е много трудно, контрабандно, както и намаляващите квалифицирани кадри да правят ремонти и модернизация, защото биват хвърляни като пехота на фронта в Украйна. Липсата на пари също е сериозен фактор – затова Машовец счита, че не е далеч времето, в което Русия няма да прави нищо ново, а ще се опитва да ремонтира и модернизира само стара авиационна техника.

Още: Два силни сигнала от Тръмп към Путин да преговаря наистина за мир в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин цивилни жертви война Украйна мир Украйна жертви Украйна Константин Машовец руска военна авиация
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес