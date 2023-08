Преносимата черква представлява палатка с размери 4 на 4 метра, в която може да се събере взвод войници. съобщи контролираната от Кремъл руска агенция РИА Новости. Палатката може да се надуе от двама души за десетина минути, в което време се включва и окачването вътре на всички икони, безмерно горди са от нововъведението си руските разработчици. Прибирането обратно на иноваторското съоръжение отнема малко повече време - около 15 минути.

Снимка: принтскрийн/Telegram/Pravda Gerashchenko

Прекрасна концепция, без съмнение, която великолепно се връзва с цялото кръвопролитие, което Русия извършва от 18 месеца в Украйна. Това, което наистина е трудно да се коментира, са двата символа, изобразени от двете страни на Исус Христос - буквичките Z и V, превърнали се в чудовищни символи на войната на Москва срещу мирните граждани на суверенна Украйна.

