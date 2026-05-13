Русия примамва военни на фронта с нова мярка - опрошаване на кредити

Русия примамва военни в армията си с нов метод. На всички лица, сключили договор с Министерството на отбраната след 1 май, ще бъдат опростени всички кредити, съобщават медии в страната. Това се случи, след като Държавната дума прие и на трите четения закон за прекратяване на задълженията на участниците във войната с Украйна и техните съпрузи по отпуснатите кредити.

Още: Рекордна атака: Русия засипа Украйна с близо 900 дрона за по-малко от денонощие (СНИМКИ и ВИДЕО)

Мярката ще се отнася само за онези, които са сключили договор от 1 май 2026 г. При това размерът на задълженията не трябва да надвишава 10 милиона рубли. Задължително условие за отписване на дълга ще бъде съдебно решение за събиране на дължимата сума или изпълнителен лист, издаден преди 1 май.

Още: Русия издирва да арестува бивш министър на отбраната на Великобритания

В края на април тази година прокремълското издание „Лента.ру“ публикува свидетелства на участник в „специалната военна операция“, както Кремъл официално нарича войната в Украйн Според разказа на военния, за фронта се вербуват само „ипотечни кредитополучатели“ и бивши затворници. „Идейните доброволци почти спряха да идват: всички, които искаха, отдавна са се записали в армията. Идват предимно „ипотечни“, бивши затворници, по-рядко — бивши военнослужещи. Но мотивацията, уменията и физическата им подготовка често не отговарят на задачите“, обясни той пред руското издание.

Още: Русия прие закон да пази с армията арестувани и съдени в чужбина руснаци, включително в Хага (ВИДЕО)