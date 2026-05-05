От 0:2 до 2:2! Бивш нападател на ЦСКА и Локо Пд донесе частичен обрат за отбора си в Първа лига

Отборите на Локомотив София и Ботев Враца завършиха при резултат 2:2 в столичния квартал "Надежда" в среща от 33-ия кръг на Първа лига. Мичи Нтело вкара два ранни гола за Ботев в началото. Бившият нападател на ЦСКА и Локомотив Пловдив Георги Минчев пък отбеляза два гола за домакините през втората част, за да може да направи частичен обрат за "железничарите" от 0:2 до 2:2.

Локо София и Ботев Враца поделиха точките в 4-голов спектакъл

Двата тима, които отдавна са си подсигурили оставането в елита и през следващия сезон, направиха зрелищен мач в столицата, като си поделиха по едно полувреме. Двубоят в столичния квартал "Надежда" започна с гол от съблекалнята, след като Ботев Враца откри още в 40-ата секунда. Мартин Смоленски изведе Мичи Нтело зад отбраната на домакиинте, нападателят финтира вратаря Мартин Величков и безпроблемно вкара за 0:1.

Край на мача в София - 2:2❗

В деветата минута отново Нтело реализира за гостите. Този път Нтело завърши бърза контраатака, като бе точен с диагонален шут с левия крак. Двата ранни гола отвориха срещата и до полувреме и пред двете врати имаше някои интересни ситуации, но резултатът не се промени. Само три минути след старта на втората част обаче Локомотив върна един гол. Георги Минчев бе намерен на метър от голлинията от съотборника си Ангел Лясков и намали на 1:2.

Четвърт час преди края главният съдия Антонио Антов отсъди дузпа в полза на домакините. Тя бе спечелена от юношата на Ливърпул Джордан Айб, който бе съборен след подаване на Спас Делев. С нейното изпълнение се нагърби Минчев, който с шут под напречната греда не остави шансове на Любомир Василев за 2:2.

В 85-ата минута Антоан Стоянов можеше да върне преднината на Ботев Враца, но изстрелът му от фаул бе избит от вратаря на домакините Мартин Величков. В класирането Ботев Враца е девети с 43 точки, докато Локомотив е десети с 42.

