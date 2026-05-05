Най-важните новини за деня: 5 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 май 2026 г.

"НАДЯВАМ СЕ ДА СЕ СПРАВИТЕ": ЙОТОВА ПОСРЕЩНА "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" БЕЗ РАДЕВ В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО (ВИДЕО)

"Ще бъдем експедитивни. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които обществото ни даде толкова много власт - рязкото обедняване, галопиращата инфлация, планираме редица законодателни инициативи в тази посока. Ще работим за справедливост и сигурност - икономическа, социална, правосъдна, така че фокус върху работата на парламента ще бъде пакет от закони, които да възстановят тази сигурност." Това обяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред държавния глава по време на консултациите за съставяне на редовно правителство.

"ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ВЪВ ВЛАСТТА: КАКВИ ЗАПЛАТИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ПРЕМИЕР, МИНИСТРИ И ДЕПУТАТИ?

Между 4 500 и 7 000 евро основна заплата ще получават новите управленски кадри на "Прогресивна България" след актуализацията на възнагражденията на депутати, министри и премиера. Те са обвързани със средната заплата в обществения сектор и се променят на всеки три месеца.

КАКВО ОБЕЩА РАДЕВ И ЗАЩО СЕ РАЗЦЕПИ ПП-ДБ: ОБЯСНЯВА ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ (ВИДЕО)

Надяваме се правителство и Народно събрание да работят в по-спокойна политическа среда. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политическият анализатор Георги Харизанов.

ИВАЙЛО МИРЧЕВ ПРЕД ACTUALNO: АСЕН ВАСИЛЕВ ДЪЛЖИ ОТГОВОРИ, БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ЗАВИВАТ С ДРИФТ (ВИДЕО)

Винаги е имало напрежение във всяка една партия и една коалиция. Дори вътре в партиите има напрежение. В случая ние трябваше да направим заседание на парламентарната група на ПП-ДБ, като преди това бяхме чули слухове, че ПП искат да се разделят от нас. Това заяви в специално интервю за “Студио Actualno” съпредседателят на “Да, България”, Ивайло Мирчев, коментирайки раздялата между ПП-ДБ на две парламентарни групи в новото Народно събрание.

ПЕЕВСКИ ОТВЪРНА НА УДАРА ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН ОТКЪДЕ ИМА ТОЛКОВА ПАРИ

Предложение за създаване на парламентарна комисия за установяване на данни и обстоятелства относно нерегламентирано влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на икономическо - олигархичен кръг "Капитал", оглавяван от олигарха Иво Георгиев Прокопиев, ще внесе днес, 5 май, ПГ на ДПС. Това съобщи пресслужбата на водената от санкционирания по "Магнитски" и от Великобритания български депутат Делян Пеевски формация "ДПС Ново начало".

ЙОНЧЕВА СЕ ЖАЛВА ПРЕД ЕВРОПАРЛАМЕНТА ЗА КУПЕНИТЕ ГЛАСОВЕ, СВЪРЗВАНИ С ПЕЕВСКИ, КОИТО МВР ОСУЕТИ

Евродепутатът от ДПС Елена Йончева се жалва пред Европарламента относно сигнали за нарушаване на човешките права и натиск върху избирателите по време на кампанията за парламентарните избори на 19 април. Това се случи по време на заседанието на Специалната комисия за европейския щит за демокрация в Европейския парламент (ЕП) в Брюксел.

ПЪТНА ПОМОЩ БЕЗ ТЪРГ: ФИРМАТА НА КАРТОФА ВЗИМА ЛЪВСКИЯ ПАЙ ОТ МВР-СОФИЯ

Областната дирекция на МВР - София е плащала десетки хиляди евро на "Юнит Асист" за транспортиране на веществени доказателства, въпреки че няма сключени договори с дружеството. Това показва разследване на Антикорупционен фонд (АКФ). За периода от ноември 2023 г. до началото на 2025 г. ОДМВР - София е изплатила на фирмата на Юлиян Янков - Картофа близо 30 хил. евро за извозване на моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства.

"ПАРИТЕ ГИ НЯМА": МИНИСТЪР НАЙДЕНОВ ЗА СКАНДАЛ С 569 МЛН. ЛВ. ЗА СВЛАЧИЩА

569 млн. лева са били осигурени за укрепване на републиканската пътна мрежа и превенция на свлачищата в страната още през 2019 г. Част са раздадени авансово. Но къде са те към този момент трябва да кажат полицията и прокуратурата. Това заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов в ефира на Нова телевизия. Той определи случилото се край Смолян като "трагедия, защото хората от града нямат връзка с Пампорово".

"МИГ-29 НИ ВАДИ ОТ СИТУАЦИЯТА": F-16 НА ПАРАДА ЗА ГЕРГЬОВДЕН И КОЛКО ОЩЕ ТРЯБВАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС

Руските изтребители МиГ-29 засега спасяват българските военновъздушни сили (ВВС). Това заяви генерал-майор Николай Русев, командир на българските ВВС. Той беше категоричен, че една ескадрила изтребители F-16 т.е. 16 самолета е крайно недостатъчна за нашата армия, като даде примери какво става в съседни на България и близки до нас държави. Например - Гърция има 240 изтребителя, включително мисли за Rafale. Румъния има 60 изтребителя F-16 и се готви да купува още. Полша ще събере "въздушен флот" от 100 различни видове изтребителя.

"НЕ ОТВАРЯЙТЕ КУТИЯТА НА ПАНДОРА": БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ КЪМ ЕП СЛЕД ЛОБИЗМА НА СКОПИЕ

Българските евродепутати са единодушни в Европейския парламент, че вписването на българите в македонската конституция трябва да е част от преговорната рамка, научи Actualno.com. За целта те са изпратили писмо до докладчиците в сянка по напредъка на Северна Македония, както и до координаторите на външна комисия в Европейския парламент и до председателите на политическите групи. Поводът за писмото изглежда са лобистките опити на Скопие във връзка с новия доклад за европейския напредък на страната. Властта в Северна Македония нарича опитите си "креативно решение", като целта им е вторият протокол с България да не е част от преговорната рамка. Въпрос, който според македонските медии е повдигнал и докладчикът Томас Вайц.

УКРАЙНА ПОБЪРКА РУСИЯ: 18 РЕГИОНА НЕ СПАХА, ПОРАЗЕНИ СА ЗАВОД ЗА "ИСКАНДЕР" И ВТОРАТА РУСКА РАФИНЕРИЯ (ВИДЕО)

Поредна бурна нощ заради украинските далекобойни дронове преживя Русия. Стигна се дотам, че дори район, в който никога досега в рамките на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна не е имало обявена тревога заради ракетна атака, вече се стигна до обявяване на такава тревога. Това е автономният окръг Ханти-Мансийск. Отделно, потвърдено има пак поражения по обекти от руската критична инфраструктура и, разбира се, руската столица Москва беше държана на нокти - 3 свалени дрона след полунощ там, според информация в официалния канал в Телеграм на кмета Сергей Собянин и общо 15 за последните 24 часа.

КЪДЕ ОТИДОХА 111 МИЛИАРДА? БЕРЛИН БЕЗ ОТГОВОР ЗА ВОЕННИТЕ РАЗХОДИ

Самият мащаб на числата е труден за възприемане: само за четири години са подписани 47 000 договора за обществени поръчки на обща стойност 111 милиарда евро. Това се равнява приблизително на 30 договора дневно. Откакто канцлерът на Германия Олаф Шолц от Социалдемократическата партия обяви „смяна на ерата“ на 27 февруари 2022 г. в отговор на рязката ескалация на конфликта в Украйна, германското правителство стартира безпрецедентна програма за превъоръжаване.

ПУТИН ТРЕПЕРИ ЗА ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА: ЗЕЛЕНСКИ ГО ПОСТАВИ В ПОЗА "ПАРТЕР" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Всички помнят, че Върховният главнокомандващ (бел. ред. - т.е. руският диктатор Владимир Путин) определи 8 и 9 май като дати за прекратяване на огъня. Зеленски обаче обяви "прекратяване на огъня" в нощта на 5-ти срещу 6-ти (май). Нямаше реакция от Москва. Ситуацията дава на Киев широка свобода на действие - да обвини руските въоръжени сили в нарушения и да обяви отново удари по Москва. Някой мисли ли, че фашистите ще пропуснат възможността да се опитат да бомбардират Парада на победата? И защо биха се въздържали от това, ако киевската хунта преди това е тероризирала страната ни с пълна безнаказаност?". Това е коментар в един от най-популярните Z-канали в Русия, а именно "Два майора". Коментарът касае най-болезнената за режима на Путин имиджов въпрос в момента – провеждане на парад за Деня на победата във Великата отечествена война (бел. ред. - руснаците наричат така Втората световна война, сякаш сами са я спечелили) без този парад да се превърне в украинско унижение за Кремъл. - Още: "Няма парад без добрата воля на Украйна": Зеленски надцаква Путин с по-дълго примирие (ВИДЕО)

"НОВАТА" ОЦЕНКА ЗА ЯДРЕНА БОМБА В ИРАН: В ШАХ ЛИ Е ДОНАЛД ТРЪМП?

Оценките на американските разузнавателни служби сочат, че времето, необходимо на Иран за създаване на ядрено оръжие, не се е променило от миналото лято, когато анализаторите прецениха, че американско-израелските атаки в 12-дневната война са удължили този срок с до една година. Това твърдят три източника, запознати с въпроса, цитирани от агенция Reuters. Оценките остават като цяло непроменени дори след два месеца война, която американският президент Доналд Тръмп започна - отчасти за да спре Ислямската република да разработи ядрена бомба.