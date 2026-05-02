"В тоалетните в Брюксел ме питат какво е казал Путин": Фицо уговори среща със Зеленски след тези свои думи (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 2 май, че е разговарял със словашкия министър-председател Роберт Фицо по телефона. Той сподели в социалните мрежи, че са нужни "силни отношения" между двете съседни страни, защото това е в тях общ интерес. "Беше важно да чуя, че Словакия подкрепя членството на Украйна в Европейския съюз и е готова да сподели опита си от процеса на присъединяване", обяви Зеленски.
"Поканих министър-председателя да посети Киев и му благодарих за поканата да посетя Братислава. Обсъдихме също възможността за лична среща в близко бъдеще. Нашите екипи ще работят по организирането ѝ", каза още украинският лидер.
I have just spoken with Slovakia’s Prime Minister @RobertFicoSVK. We need strong relations between our countries, and both of us are interested in this. It was important to hear that Slovakia supports Ukraine’s membership in the European Union and is ready to share its experience… pic.twitter.com/LMXkXvgxUy— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2026
Разговорът им дойде след любопитна публична изява на Фицо - един от най-проруски настроените евролидери и считан за човек, на когото унгарският премиер Виктор Орбан потенциално ще предаде "щафетата" в блокирането на помощ за Украйна на ниво ЕС и в спирането на санкциите срещу Русия. Западните медии спрягат и лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев за "кандидат" в тази категория.
На пресконференция словашкият премиер заяви как разбирателството му с руския диктатор Владимир Путин било осъждано в Брюксел, но зад кулисите служители на ЕС го питали какво точно му казва издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл, по думите на Фицо.
„Срещам се с Путин и всички ме критикуват. А когато се върна, хората в тоалетните в Брюксел ме питат какво е казал", твърди Фицо и също така попита защо ЕС не започва пряк диалог с Русия, ако има такъв интерес. Радев вече призова за връщане на диалога с Москва, след като формацията му "Прогресивна България" спечели изборите за парламент у нас.
🧻 Fico: “In Brussels bathrooms, they ask me what Putin said”— NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2026
Slovak Prime Minister Robert Fico said that after his contacts with Vladimir Putin, he faces public criticism in the EU — but privately, officials approach him with questions.
