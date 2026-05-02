"В тоалетните в Брюксел ме питат какво е казал Путин": Фицо уговори среща със Зеленски след тези свои думи (ВИДЕО)

02 май 2026, 16:22 часа 956 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 2 май, че е разговарял със словашкия министър-председател Роберт Фицо по телефона. Той сподели в социалните мрежи, че са нужни "силни отношения" между двете съседни страни, защото това е в тях общ интерес. "Беше важно да чуя, че Словакия подкрепя членството на Украйна в Европейския съюз и е готова да сподели опита си от процеса на присъединяване", обяви Зеленски.

"Поканих министър-председателя да посети Киев и му благодарих за поканата да посетя Братислава. Обсъдихме също възможността за лична среща в близко бъдеще. Нашите екипи ще работят по организирането ѝ", каза още украинският лидер.

Фицо: "Критикуват ме, че се срещам с Путин, а после ме питат какво е казал"

Разговорът им дойде след любопитна публична изява на Фицо - един от най-проруски настроените евролидери и считан за човек, на когото унгарският премиер Виктор Орбан потенциално ще предаде "щафетата" в блокирането на помощ за Украйна на ниво ЕС и в спирането на санкциите срещу Русия. Западните медии спрягат и лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев за "кандидат" в тази категория.

На пресконференция словашкият премиер заяви как разбирателството му с руския диктатор Владимир Путин било осъждано в Брюксел, но зад кулисите служители на ЕС го питали какво точно му казва издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл, по думите на Фицо.

„Срещам се с Путин и всички ме критикуват. А когато се върна, хората в тоалетните в Брюксел ме питат какво е казал", твърди Фицо и също така попита защо ЕС не започва пряк диалог с Русия, ако има такъв интерес. Радев вече призова за връщане на диалога с Москва, след като формацията му "Прогресивна България" спечели изборите за парламент у нас.

Димитър Радев
Словакия Владимир Путин Роберт Фицо Володимир Зеленски война Украйна
