Конфликтът Москва-НАТО: Учения със стрелба на 70 км от Русия, Германия впряга частния сектор за бъдеща война

Мащабните артилерийски учения Northern Strike 26 започнаха само на 70 километра от руската граница. Във военните игри във Финландия ще вземат участие войски от Естония, Литва, Норвегия, Франция, Обединеното кралство, Съединените щати, Италия, Унгария, Полша и самата Финландия. Заедно те ще отработват реални бойни сценарии в период, в който светът е все по-несигурен, а реалната хибридна война между Русия и НАТО заплашва да прерасне в по-широк конфликт.

Още: Финландия откри чужд дрон върху замръзнало езеро край границата с Русия

За маневрите в близост до Руската федерация съобщиха финландските сухопътни сили, уточнявайки, че те се провеждат на полигона „Вуосанка“ - близо до карелския участък от руската граница - в община Кухмо. Ще участват 640 войници, които ще тренират артилерийски, минометен и тактически огън до 12 май.

🇫🇮 Finland has moved troops to the Russian border — NATO prepares for real combat



Large-scale artillery exercises Northern Strike 26 have begun just 70 kilometers from the Russian border.



Troops from Estonia, Lithuania, Norway, France, the United Kingdom, the United States,… pic.twitter.com/x29OGVx7g6 — NEXTA (@nexta_tv) May 2, 2026

Руските провокации срещу Финландия

Това обаче не са едностранни действия, а по-скоро отговор на провокациите, наблюдавани през последните месеци от руската страна на границата. По-рано тази година сателитни снимки, които бяха публикувани от популярното финландско издание Yle, разкриха, че Русия е започнала да ремонтира гарнизонна зона от съветската епоха в Петрозаводск, която е почти празна от 90-те години на миналия век. Става въпрос за база на само 160 км от границата с Финландия.

Още: Мирише на война: Русия подновява голяма стара съветска база близо до Финландия (СНИМКИ)

Сателитите вече са уловили строителни дейности и техния напредък и още на север - в Кандалакша, на Бяло море, близо до полуостров Кола. Миналото лято Yle съобщи, че Русия е започнала изграждането на военен гарнизон за нови артилерийски и инженерни бригади в Кандалакша.

По-голямата част от оборудването на руските въоръжени сили в Република Карелия е концентрирано в регионалната столица Петрозаводск. Петрозаводск разполага с голяма авиобаза и склад за оборудване, включително нови хангари за оборудване. В Република Карелия се предполага, че има около 2500–3000 войници, предимно персонал от руските въздушно-космически сили. В авиобазата "Бесовец" на летище Петрозаводск има 80 изтребителя, твърдеше Yle през февруари. В допълнение към най-съвременните изтребители Су-35С, те включват и стари изтребители Су-27.

Russia is rebuilding an old military base in Petrozavodsk near the Finnish border and plans to station 15,000 troops there, Yle reports. A Finnish military expert says the soldiers are likely being trained for eventual deployment to Ukraine. pic.twitter.com/yI95sZpwju — WarTranslated (@wartranslated) February 1, 2026

Още: ЕС за разбилите се във Финландия украински дронове: "Основният виновник е Русия"

Отделно от това в Петрозаводск се съхраняват и около 2000 танка, превозни средства и артилерийски оръдия, главно от съветската епоха. Има и около 10 радарни станции.

Малко по-късно, през март, Кремъл обяви, че планът на Финландия да отмени забраната за разполагане на ядрени оръжия е повишил напрежението в Европа и представлява потенциална заплаха за Русия, на която Москва ще отговори, ако такова разполагане се осъществи. Финландия, която има дълга граница с Руската федерация, запази неутралитет по време на Студената война, но се присъедини към НАТО през 2023 г. в отговор на агресията на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.

На 5 март, страната обяви, че планира да отмени дългогодишната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия, което би могло да отвори вратата за разгръщането им там по време на война. „Това е изявление, което води до ескалация на напрежението на европейския континент“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „Това изявление увеличава уязвимостта на Финландия, уязвимост, провокирана от действията на финландските власти. Факт е, че с разполагането на ядрени оръжия на своя територия Финландия започва да ни заплашва. А ако Финландия ни заплашва, ние ще предприемем подходящи мерки".

Още: Русия заплаши Финландия и заговори за чл. 5 на НАТО по оста Орбан-Зеленски

Германия се готви за война и работи с частния сектор, но има проблеми

Междувременно в Бремерхафен, на германското крайбрежие на Северно море, най-голямото пристанище за автомобили в Европа преминава през модернизация на стойност 1,35 млрд. евро. Финансираната от държавата инвестиция не е насочена към увеличаване на износа на автомобили „Мерцедес-Бенц“ и „Фолксваген“, а към укрепване на товарните рампи, за да може да се транспортира военно оборудване - например 60-тонни танкове „Леопард“ - към бъдещи фронтови линии.

Проектът, заложен в германския бюджет за 2026 г., е част от по-широка инициатива на най-голямата икономика в Европа за подготовка за евентуална война. В случай на нападение срещу континента, централното местоположение и индустриалните ресурси на страната я поставят в стратегическа позиция за снабдяване на войските с оборудване. Но германските въоръжени сили не могат да се справят сами с тази задача и търсят помощ от частния сектор, за да запълнят пропуските в капацитета си. Това означава Берлин да се обърне към компании като BLG Logistics, която се занимава с обработката на товари в Бремерхафен, пише Bloomberg.

Решението да се инвестира в пристанището беше „решаващ момент за нас“, казва Матиас Магнор, главен изпълнителен директор на BLG. „В момента водим много положителни преговори и се надяваме да можем да направим първите значителни инвестиции още тази година".

Снимка: Getty Images

Още: Разпад на воденото от Мерц правителство: Слуховете се засилват

Въпреки че компаниите са готови да предоставят на германските въоръжени сили транспортни и складови услуги, препятствията са значителни. Освен проблемите с пътищата и железопътните линии – около 5000 моста се нуждаят от ремонт – Бундесверът не е подготвен за публично-частни партньорства в мащаба, необходим за бърза масова мобилизация, ако съюзник от НАТО бъде атакуван.

Като наследство от Втората световна война - в Германия гражданските и военните структури са строго разделени. Бундесверът например разполага със собствено логистично командване и само тези военнослужещи могат да доставят оборудване директно на бойното поле. Сега тези граници започват да се размиват.

„Започнахме процеси, които наистина представляват промяна на парадигмата“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред репортери на 22 април при представянето на новата военна стратегия на страната. „Всички трябва да приемем факта, че мирът и свободата, просперитетът и толерантността вече не могат да се приемат за даденост, а трябва да бъдат защитавани".

Въпреки намеренията предстои още дълъг път. Германската армия възлага частни услуги чрез сложни процеси, разработени от и за военните и неясни за външни лица. Отговорните агенции не са склонни да обменят идеи или да споделят информация с потенциални партньори, отчасти за да се предпазят от даване на предимство на един кандидат пред друг. Типичен пример е агенцията за обществени поръчки на Бундесвера, която не поддържа директен контакт с фирмите. Вместо това комуникацията се осъществява изключително чрез платформи за обществени поръчки, казва говорител на организацията, известна с немската си абревиатура BAAINBw.

Още: Русия се заяде с Германия заради "тероризъм" в Чечения. Руската армия гони бъдещи войници и в Беларус

Правителството се опитва да привлече повече частни фирми. Основата за това е т.нар. „Оперативен план за Германия“, който беше финализиран през март 2024 г. Документът очертава как се очаква частните субекти да допринесат за националната и съюзническата отбрана в случай на нападение, включително чрез координиране на логистиката за снабдяване на стотици хиляди войници. Само че планът е класифициран и логистичните фирми знаят само части от него. Макар тази предпазна мярка да е разбираема, тя затруднява усилията на частните компании да разберат как да участват във всичко това.

Усилията на Германия да се подготви за война означават бюрокрация - фирмите са длъжни да предоставят подробна информация за размера на автопарка, капацитета на складовете и персонала си, без да получават в замяна почти никаква прозрачност, казва Нилс Бойк, заместник-директор на германската търговска група за логистика DSLV. „Въоръжените сили активно търсят начини да засилят сътрудничеството с логистичния сектор, а много спедитори проявяват интерес да допринесат“, споделя той. „Въпреки това областта е силно специализирана и компаниите се нуждаят от по-добър достъп до информация и контакти, за да могат да участват ефективно". За компаниите поемането на повече задачи би увеличило обема на този бизнес и би позволило на армията, която има недостиг на персонал, да се фокусира върху основните си отговорности, добавя Бойк.

Голямата промяна в Германия

Необходимостта от сътрудничество е очевидна. В продължение на десетилетия германските въоръжени сили бяха съкращавани, тъй като междудържавните конфликти се считаха до голяма степен за нещо, потънало в миналото, особено след края на Студената война и обединението на Германия. Това достигна своя връх със спирането на задължителната военна служба през 2011 г. - решение, което в момента се отменя, а това предизвиква противоречиви реакции: Очаква се рекорд: Все повече и повече германци отказват да служат в армията.

Пълната промяна в курса започна през 2022 г. след пълномащабната руска инвазия в Украйна. Заплахата на американския президент Доналд Тръмп да изтегли военните на САЩ от Европа добави чувство за спешност към усилията на Германия за превъоръжаване. Това оказа влияние и върху стратегиите на логистичните компании.

BLG преди това е предоставяла логистични услуги на американските въоръжени сили и други членове на НАТО, но дейностите бяха спорадични и никога не са били основен сегмент. Откакто Русия нахлу в Украйна, възгледите относно предоставянето на подкрепа за Бундесвера са се променили напълно, заяви главният изпълнителен директор Магнор.

Снимка: Getty Images

Германската логистична фирма Fiege също се включва. С 22 000 служители и складово пространство, достатъчно да покрие повече от 600 футболни игрища, тя може да предложи ценна подкрепа на Бундесвера. Нейните обекти са умишлено разположени в близост до основни пътища, пристанища и летища, а компанията разполага с голям отдел за недвижими имоти с портфолио от земи за потенциално бъдещо развитие. През октомври миналата година тя създаде отделна дъщерна компания, наречена Celerox Logistics Solutions, за да управлява дейността си за военните и аварийните служби.

Още: Тръмп "наказва" Берлин заради Иран: Хиляди американски войници напускат Германия

„Не искаме да съхраняваме гуми за бронирани превозни средства до желирани мечета – просто по оперативни причини“, заяви Михаел Куаден, управляващ директор на новата фирма и резервен офицер от Бундесвера.

Но въпросът остава как да се установи контакт с германските лица, вземащи решения. BLG е съставила списък с това, което може да предложи в кризисна ситуация. Той включва над 70 квалифицирани танкисти в Бремерхафен, които са обучени за операциите на компанията с американската армия. Фирмата разполага също така с 1500 вагона, както и със седем вътрешни терминала – огромни паркинги, които могат да се използват като зони за събиране на войски и оборудване.

Без ясен процес компанията поема инициативата и започва да чука на вратите в Берлин. BLG скоро осъзнава, че Министерството на отбраната работи по различен начин от бизнеса и че установените процедури за възлагане на обществени поръчки се ценят повече от прагматизма и диалога, твърди Магнор.

Още: Медведев: Събитията са като преди Втората световна война. Ето колко са се присъединили към руската армия

Все пак Германия се стреми да улесни контактите с търговските логистични доставчици и комуникацията се подобрява. Куаден от Fiege е убеден, че секторът на отбраната ще се нуждае от капацитета и ноу-хауто на логистичните фирми. Според него управлението на доставките трябва да се разглежда като част от по-широк план.

„Логистиката е от решаващо значение“, казва той. „Стратегическите лица, вземащи решения – както политически, така и военни – трябва да знаят кога има смисъл да замразят дейностите на предната линия, изискващи огромни количества ресурси, за да могат все пак да осигурят на хората хляб в магазина за хранителни стоки".

Още: Ученията на НАТО за война в Арктика ще бъдат съсредоточени върху готовността на цивилните