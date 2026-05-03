Шакира пя пред 2 млн. души на безплатен концерт в Рио де Жанейро (ВИДЕО)

С хита си "La fuerte" Шакира откри снощи своя безплатен мегаконцерт на емблематичния плаж Копакабана в Рио де Жанейро пред множество фенове, дошли да приветстват звездата на латино попа. Кметът на бразилския град заяви, че 2 милиона души са присъствали на събитието, съобщи АФП.

Зрелищен концерт

Под пълната Луна в небето минути преди началото на спектакъла с помощта на дронове бе изобразена вълчица – прякорът на 49-годишната колумбийска певица, посрещната с възгласи и пляскане с ветрила.

Публиката изпадна във възторг, когато с повече от час закъснение звездата, облечена в блестящ гащеризон в цветовете на Бразилия, излезе на монументалната сцена с площ 1345 кв. м, изградена за случая срещу легендарния хотел "Копакабана Палас", където е отседнала.

Нов подход на Бразилия

Очакванията на организаторите бяха за два милиона души. Тези концерти бяха започнати през 2024 г. от Мадона, която привлече 1,6 милиона зрители, последвана от Лейди Гага миналата година с 2,1 милиона почитатели, по данни на кметството.

Бразилия, гигант в португалоезичния свят, винаги се е чувствала отделно от останалата Латинска Америка, чак до въпроса дали самата тя е латино страна, посочи АФП.

Исторически резервирана към чуждестранната музика, особено към музиката на испаноезичните си съседи, тя все пак постепенно се отваря към латино попа, който днес кара цялата планета да танцува.

Шакира обаче има специална връзка с Бразилия. Колумбийката, известна с характерните си движения с ханша, е изнасяла многобройни концерти там от 1996 г. насам и говори свободно португалски.

Източник: БТА