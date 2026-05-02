Йотова заминава за Ереван за Европейската политическа общност, там ще е и Зеленски

02 май 2026, 19:43 часа 589 прочитания 0 коментара
Снимка: Народно събрание
На 3 и 4 май президентът Илияна Йотова ще бъде в арменската столица Ереван, където ще участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов „Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа“. За първи път ще се включи като гост страна извън Европа – Канада, представена от министър-председателя Марк Карни.

Йотова ще се срещне с президента и премиера на Армения

В неделя, 3 май, държавният глава ще проведе срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Илияна Йотова ще посети 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван, което носи името на големия български поет. В училището се изучава български фолклор.

Президентът ще участва в събитие за Вертикалния газов коридор

На 4 май, понеделник, президентът Йотова ще участва в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа.

Снимка: БГНЕС

В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието „Европейска коалиция срещу употребата на наркотици“.

Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа.

В рамките на форума държавният глава ще проведе среща с президента на Гърция Константинос Тасулас.

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски също ще участва на събитието на Европейската политическа общност в Ереван.

Димитър Радев
Армения Илияна Йотова Вертикален газов коридор Ереван Володимир Зеленски война Украйна Европейска политическа общност
