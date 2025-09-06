Русия се хвали с масова доставка на нови FPV дронове

Модулният FPV дрон "Ключ 10" с опция за подмяна на модула за видеопредаване, позволяващ на подразделенията бързо да се адаптират към новите честоти на управление е започнал масово да се доставя на руските войски, съобщи контролираната от руската държава агенция ТАСС. Новият продукт се използва в зоната на войната в Украйна от около два месеца, твърди още руската агенция.

След модернизацията „Key 10“ не зависи от контролни честоти или видеопредаватели, се твърди още в съобщението.

Украйна е готова за тези дронове

Припомняме, че през юли стана ясно, че Украйна е създала нов вид амуниции за защита срещу FPV дронове. Става въпрос за пълнители, с които може да се стреля в серия от куршуми, калибър 5,56 мм - по стандарт на НАТО, които се раздробяват на 5 отделни шрапнела и се разпръскват като ветрило, като така се увеличава шансът целта да бъде поразена. Куршумите са предназначени за леко стрелково оръжие (карабини М4 или Bren) - и осигуряват защита срещу FPV дронове, на дистанция от до 50 метра. Именно този вид безпилотни летателни апарати се превърнаха в едно от най-ефективните оръжия срещу настъпваща пехота.

Разработката е на украинската платформа Brave1. От нея твърдят, че Украйна бърза да произведе достатъчно от специалните куршуми, за да снабди всичките си войници. ОЩЕ: Украйна разработи проста защита срещу FPV дронове, Естония тества новите си HIMARS (ВИДЕО)