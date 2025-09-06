Войната в Украйна:

Русия се хвали с масова доставка на нови FPV дронове

06 септември 2025, 17:37 часа 119 прочитания 0 коментара
Русия се хвали с масова доставка на нови FPV дронове

Модулният FPV дрон "Ключ 10" с опция за подмяна на модула за видеопредаване, позволяващ на подразделенията бързо да се адаптират към новите честоти на управление е започнал масово да се доставя на руските войски, съобщи контролираната от руската държава агенция ТАСС. Новият продукт се използва в зоната на войната в Украйна от около два месеца, твърди още руската агенция. 

След модернизацията „Key 10“ не зависи от контролни честоти или видеопредаватели, се твърди още в съобщението. 

Украйна е готова за тези дронове

Припомняме, че през юли стана ясно, че Украйна е създала нов вид амуниции за защита срещу FPV дронове. Става въпрос за пълнители, с които може да се стреля в серия от куршуми, калибър 5,56 мм - по стандарт на НАТО, които се раздробяват на 5 отделни шрапнела и се разпръскват като ветрило, като така се увеличава шансът целта да бъде поразена. Куршумите са предназначени за леко стрелково оръжие (карабини М4 или Bren) - и осигуряват защита срещу FPV дронове, на дистанция от до 50 метра. Именно този вид безпилотни летателни апарати се превърнаха в едно от най-ефективните оръжия срещу настъпваща пехота.

Разработката е на украинската платформа Brave1. От нея твърдят, че Украйна бърза да произведе достатъчно от специалните куршуми, за да снабди всичките си войници. ОЩЕ: Украйна разработи проста защита срещу FPV дронове, Естония тества новите си HIMARS (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Украйна руска армия война Украйна FPV дронове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес