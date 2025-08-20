Нараства броят на децата, загинали в Афганистан (ВИДЕО)

Броят на загиналите при деца при фаталната катастрофа с пътнически автобус в Западен Афганистан нарасна до 19, а общият брой на загиналите до 79, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на информация на служител на временната администрация на талибаните. Първоначалната информация беше за по-малък брой ранени и загинали. Автобусът, превозващ репатрирани мигранти от Иран, се е сблъскал с камион и мотоциклет, съобщи пред репортери в Кабул Абдул Матин Кани, говорител на временното министерство на вътрешните работи.

След сблъсъка автобусът също се е запалил.

Ахмадула Мутаки, временният директор на информационните и културни служби на провинцията, заяви, че автобусът е тръгнал от Иран и е продължил от граничния район Ислям Кала в Херат към столицата Кабул.

В социалните мрежи вече се появиха кадри от запаления автобус. ОЩЕ: Трагедия: Автобус със студенти загуби контрол на пътя (ВИДЕО)

🚨BREAKING: At least 71 people died in Afghanistan’s Herat province when a bus carrying deported migrants crashed into a truck and a motorcycle. pic.twitter.com/HdQxk36CzC — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 19, 2025

Талибаните също скърбят

Междувременно стана ясно, че афганистанските талибани са изразили дълбока скръб за загубата на многобройни афганистански граждани при трагичната катастрофа с автобус в провинция Херат, се казва още в информацията на Анадолската агенция.

В изявление те посочват, че съответните транспортни органи са получили указания незабавно да съберат точна информация за инцидента и да идентифицират отговорните лица. ОЩЕ: Минимум 76 загинали, сред които 17 деца, при огромна катастрофа с афганистански бежанци