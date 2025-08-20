Изпълнява ли все още България инфлационния критерий за еврозоната?

България продължава да покрива критерия за ценова стабилност за еврозоната и през месец юли. Това става ясно от последните данни на европейската статистическа служба Евростат. Според Маастрихтските критерии инфлацията за последните 12 месеца не трябва да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта темпа на растеж на потребителските цени в трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност.

Инфлацията в България

Средногодишната инфлация в България за последните 12 месеца (за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г.), измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), възлиза на 2,8 на сто през юли, като остава на същото ниво от предходния месец юни.

През юли 2025 година страните с най-ниска средногодишна инфлация са Ирландия (1,2 на сто), Франция (1,3 на сто), Италия и Финландия (по 1,6 на сто).

Това означава, че референтната стойност за изпълнение на критерия за ценова стабилност през месец юли възлиза на 2,86 на сто, колкото беше и през предходния месец юни. Със средногодишна инфлация у нас от 2,8 на сто страната ни все още продължава да изпълнява този критерий, сочат изчисления на БТА.

На 8 юли тази година България окончателно получи зелена светлина да стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година.

