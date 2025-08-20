Войната в Украйна:

Клуб от Висшата лига предложи конкретна цена за футболист на Барселона

Полузащитникът на Барселона Марк Касадо може да премине във Висшата лига в отбора на Уест Хям, съобщава британският вестник "Гардиън" в сряда. Лондонският клуб е отправил предложение за трансфер на халфа на шампиона на Испания, което е на стойност 30 милиона евро.

21-годишният халф няма място в състава на каталунците и иска да смени клуба в опит да запише повече мачове. Испанският национал е обект на интерес и за Атлетико Мадрид, както и на други клубове от Весиата лига, сред които и Уулвърхямптън.

През миналата кампания Касадо отбеляза 1 гол и направи 6 асистенции в 36 мача във всички турнири. Договорът му с Барселона е до лятото на следващата година. Уест Хям, който има нужда от подсилване в състава през новия сезон, иска да привлече и Матеус Фернандес от Саутхямптън.

По-рано се заговори, че и Челси иска Касадо.

