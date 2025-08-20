Тим от английския Чемпиъншип иска основен бранител на ЦСКА

Отбор, който се състезава във второто ниво на английския футбол – Чемпиъншип, иска да привлече един от основните защитници на родния ЦСКА. Става въпрос за тима на Шефийлд Юнайтед, който проявява много сериозен интерес към бранителя на „армейците“ Адриан Лапеня. Това съобщи изданието „Sportsboom“. Според информациите „остриетата“ търсят качествен футболист в центъра на отбраната, тъй като през този сезон отборът се представя много слабо в защита.

Шефийлд Юнайтед следи Адриан Лапеня

„Шефийлд Юнайтед обмисля потенциална сделка за испанския централен защитник Адриан Лапеня от ЦСКА София, за да подсили защитата си. Лапеня, с опит в испанския и българския футбол, може да бъде ценно попълнение за „остриета“. Рубен Селес е под натиск да подобри резултатите си след лошия старт на сезона. Шефийлд Юнайтед следи ситуацията на Адриан Лапена в ЦСКА София след катастрофалния им старт на новия сезон. Загубата от Суонзи Сити миналия уикенд беше третата им поредна, откакто подновиха официалните срещи след поражението на финала в плейофите миналата година“, се казва в материала.

Кариерата на бранителя в ЦСКА

Адриан Лапеня пристигна в ЦСКА в началото на февруари 2025 година от втородивизионния испански Кордоба. Тогава „армейците“ платиха 700 000 евро за правата му. До момента централният защитник е записал 25 мача за българския гранд във всички турнири, в които се е отчел с една асистенция. Бранителят има договор с „червените“ до лятото на 2028-ма като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 700 хиляди евро.

