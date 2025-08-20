Заради Пеевски и Магнитски: БНБ видя недопустим опит за политическа намеса

Българската народна банка (БНБ) излезе с отговор по повод позиция на партия „Продължаваме промяната“, според която централната банка е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по закона "Магнитски“. В него БНБ оценява тази позиция като недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната.

Обвиненията на ПП

По-рано днес от партията излязоха със становище, че има пълен отказ на БНБ да защити банковата система в страната". Според тях БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции като регулатор на банковия сектор да издаде указания към банките да предприемат действия, които намаляват риска за парите на вложителите.

Още: "Продължаваме промяната": БНБ отказва да защити банковата система от хора в списъка "Магнитски"

"С отказа си да упражнява тези си правомощия БНБ де факто позволява на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния списък "Магнитски" за корупция, да извършват всякакви операции в страната, застрашавайки по този начин засегнатите банки от въвличане в санкции и опасност от изпадане в несъстоятелност", обвиниха от „Продължаваме промяната“.

Отговорът на БНБ

В отговора си от БНБ посочват, че политическата партия фактически изисква от БНБ две неща:

Още: Заради Пеевски, субсидията на ДПС и "Магнитски": Доган подава сигнал до Държавния департамент на САЩ

1. Разкриване на банкова тайна извън предвидения в закона ред

Информацията за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица е банкова тайна. Искането за разкриването ѝ извън нормативно установения ред представлява грубо нарушение на закона и на правилата за защита на тайната. Членовете на Управителния съвет на БНБ полагат клетва пред Народното събрание и Президента на Република България да спазват тези правила при встъпването си в длъжност, отговарят от БНБ.

2. Предприемане на действия или издаване на актове без правно основание

Правният вакуум по отношение на последствията от налагането на санкции от трети страни остава нерешен от изпълнителната и законодателната власт. Действия или актове на централната банка по този въпрос без законово основание са юридически недействителни. Съответните актове на правителството по темата вече бяха отменени от съда. Опитите този проблем да бъде прехвърлен върху БНБ представляват политическа намеса и нарушение на независимостта ѝ, смятат от централната банка.

Оттам допълват, че "Българската народна банка стриктно спазва действащата законова уредба. Възлагането на допълнителни отговорности на БНБ може да се осъществи единствено чрез закон, приет в съответствие с европейската правна рамка, приложима за Европейската система на централни банки".