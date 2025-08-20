Футболист на Ювентус се завръща в английската Висшата лига срещу 30 милиона евро

Тимът от английската Висша лига Нотингам Форест се споразумя за трансфера на Дъглас Луис от Ювентус, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в сряда. Цената на бразилския халф е над 30 милиона евро, а Луис беше желан и от други европейски клубове. Пътуването на 27-годишния играч до Англия вероятно ще се осъществи до края на деня.

Дъглас Луис напуска Ювентус и отново ще играе във Висшата лига

Очаква се националът на Бразилия да премине медицински прегледи в четвъртък, след което щe подпише договор с Форест. Полузащитникът има сериозен опит в шампионата на Англия, след като носи екипа на Астън Вила между 2019 и 2024 година. Нотингам преговаря и за привличането на десния бек Хосе Кармона от Севиля. През това лято от Дъглас Луис се интересуваше и Евертън.

Ювентус договори Едон Жегрова

Междувременно стана ясно, че Ювентус вече е постигнал съгласие за трансфера на косоварското крило на Лил Едон Жегрова. Той дълго време беше една от първите цели на дуета Дамиен Комоли и Франсоа Модесто, които движат трансферната политика на клуба от Торино. Трансферът на 26-годишния футболист е на стойност около 20 милиона евро, като при "бианконерите" той ще се събере с бившия си съотборник от Лил Джонатан Дейвид.

Косоварят ще подпише договор с най-титулувания италиански клуб до 2030 години и ще получава чисто по 2,5 милиона евро на сезон. Лил ще продаде Едон Жегрова, защото следващото лято договорът му с клуба изтича и тогава той може да напусне като свободен агент. Същото се случи и с канадския национал Джонатан Дейвид. Едон Жегрова бе близо до трансфер в Милан още в юношеските си години, след като през 2011 прави фурор с юношеския национален отбор на страната си до 14 години на турнир в Италия.

