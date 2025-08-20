Войната в Украйна:

Футболист на Ювентус се завръща в английската Висшата лига срещу 30 милиона евро

20 август 2025, 15:53 часа 264 прочитания 0 коментара
Футболист на Ювентус се завръща в английската Висшата лига срещу 30 милиона евро

Тимът от английската Висша лига Нотингам Форест се споразумя за трансфера на Дъглас Луис от Ювентус, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в сряда. Цената на бразилския халф е над 30 милиона евро, а Луис беше желан и от други европейски клубове. Пътуването на 27-годишния играч до Англия вероятно ще се осъществи до края на деня.

Дъглас Луис напуска Ювентус и отново ще играе във Висшата лига

Очаква се националът на Бразилия да премине медицински прегледи в четвъртък, след което щe подпише договор с Форест. Полузащитникът има сериозен опит в шампионата на Англия, след като носи екипа на Астън Вила между 2019 и 2024 година. Нотингам преговаря и за привличането на десния бек Хосе Кармона от Севиля. През това лято от Дъглас Луис се интересуваше и Евертън.

Още: Неразбраният гений от Италия, който напусна Европа в разгара на кариерата си

Дъглас Луис

Ювентус договори Едон Жегрова

Междувременно стана ясно, че Ювентус вече е постигнал съгласие за трансфера на косоварското крило на Лил Едон Жегрова. Той дълго време беше една от първите цели на дуета Дамиен Комоли и Франсоа Модесто, които движат трансферната политика на клуба от Торино. Трансферът на 26-годишния футболист е на стойност около 20 милиона евро, като при "бианконерите" той ще се събере с бившия си съотборник от Лил Джонатан Дейвид.

Косоварят ще подпише договор с най-титулувания италиански клуб до 2030 години и ще получава чисто по 2,5 милиона евро на сезон. Лил ще продаде Едон Жегрова, защото следващото лято договорът му с клуба изтича и тогава той може да напусне като свободен агент. Същото се случи и с канадския национал Джонатан Дейвид. Едон Жегрова бе близо до трансфер в Милан още в юношеските си години, след като през 2011 прави фурор с юношеския национален отбор на страната си до 14 години на турнир в Италия.

Още: Великият голмайстор, който игра за Ювентус, Милан и Наполи, но вкара 150 гола с друг отбор в Серия А

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ювентус Висша лига Нотингам Форест Летен трансферен прозорец информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес