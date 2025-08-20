"Мобилни телефони в пъпеш": Правосъдният министър показа фрапиращи случаи в затворите (СНИМКИ)

Войната в Украйна:

"Три мобилни телефона в пъпеш, 8 – в печка и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници. Това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ успяха да разкрият и предотвратят", разказа министърът на правосъдието Георги Георгиев в социалната мрежа "Фейсбук".

По негово разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода.

"Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода", посочва министърът. 

"От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества.

Контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания.

Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани!", посочва още в поста си министърът. ОЩЕ: На свобода без да очакват: Ураган събори покрива на затвор (ВИДЕО) 

