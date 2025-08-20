Войната в Украйна:

Рекорден ръст на болести: Комари разболяват Европа

20 август 2025, 15:04 часа 460 прочитания 0 коментара
Европа отчита рекорден брой огнища на болести, пренасяни от комари, като чикунгуня и вируса на Западен Нил, съобщи Европейската агенция за контрол и превенция на заболяванията (ECDC), цитирана от БГНЕС. Причината според експертите е климатичната криза, която превръща подобни епидемии в „нова нормалност“. Все по-дългите и интензивни сезони на предаване на вируси се дължат на комбинация от фактори като повишаващи се температури, по-дълги лета, по-меки зими и промени в дъждовните модели, обясняват от ECDC. Тези условия създават идеална среда за разпространение на комарите и на болестите, които те пренасят.

„Влизаме в нова фаза, в която по-продължителното, по-широко и по-интензивно разпространение на болести, предавани от комари, се превръща в новото нормално“, заяви директорът на агенцията Памела Ренди-Вагнер.

Най-много огнища на болестта

Комарът Aedes albopictus, който може да пренася чикунгуня, вече е установен в 16 европейски държави и 369 региона, докато преди десетилетие е бил засечен едва в 114. Само през 2025 г. континентът е регистрирал 27 огнища на чикунгуня – най-много в историята.

За първи път е установен и местен случай във френския регион Елзас – изключително необичайно за тази географска ширина и знак за разширяване на риска на север.

До 13 август осем европейски държави са съобщили за 335 локални случая на заразяване с вируса на Западен Нил и 19 починали, като най-засегната е Италия с 274 инфекции.

„С развитието на този епидемиологичен пейзаж все повече хора в Европа ще се оказват в риск“, коментира Селин Госнeр, ръководител на отдел в ECDC. Тя подчерта, че превенцията е по-важна от всякога – както чрез координирани здравни действия, така и чрез лична защита.

Агенцията препоръчва използване на репеленти, носене на дълги дрехи, поставяне на мрежи на прозорци и легла като ефективни мерки за намаляване на риска от ухапвания. |БГНЕС

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
