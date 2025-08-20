Гори фабрика, евакуират над 150 работници

Над 150 работници от "Миролио" в Сливен бяха евакуирани заради пожар. По информация от пожарната огънят вече е загасен. Около 13 часа пламва покрива на предприятието, огънят тръгва от фотоволтаиците на покривната конструкция. Три пожарни коли са изпратени на място. Всички служители са напуснали сградата, пострадали няма, предава бТВ, цитирана от БГНЕС. Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Причинени са материални щети - унищожени са 300 кв. м. от облицовката на покривната конструкция. Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.

В началото на август 75-годишен мъж предизвика пожар, след като запали сухи треви в Сливен. На 4 август в 10:40 ч. е получен сигнал за пожар в частен имот в местността Дюлева река.

Изгорели са около 800 кв.м сухи треви, няма пострадали. На мястото полицейски служители са установили мъж на 75 години, който е запалил сухи треви. Огънят е спрян от екипи на пожарната и хора от района. По случая е образувана проверка.

Отново на 4 август с дрон беше заснет възрастен мъж да пали да пали огън край село Плоски в Пирин, което беше едно от най-тежко пострадалите при продължителните и опустошителни пожари през юли.