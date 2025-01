Над 80 000 мигранти са били експулсирани от Руската федерация заради нарушения на руските норми през 2024 година. Това съобщава руската държавна информационна агенция ТАСС, която изцяло е на подчинение на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Става въпрос за експулсиране на чужденци на база влезли в сила съдебни решения. В това число влизат както чуждестранни граждани, така и хора без документи.

За сравнение през 2023 година от Русия са експулсирани над 44 200 души, а през 2022 година - 26 600. Общо от 2017 до 2022 година около 200 000 мигранти са били депортирани за нарушения на миграционното законодателство и трудовите разпоредби в Русия.

През 2024 г. 23 000 мигранти са били експулсирани от Москва и Московска област. Тези граждани бяха признати за виновни в нарушаване на правилата за влизане или престой в Русия, предвидени в член 18.8 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация, и няма да могат да се върнат в страната през следващите 5 години.

И докато на православната Коледа руският патриарх Кирил, (бивш) агент на КГБ обяснява как Русия върви по алтернативен път на развитие и затова на Запад я мразят, 2 от общо 3 котли на котелната централа в Борзя, Забайкал, бяха изключени поради повреда, причинена от некачествени въглища, предаде ТАСС. Температурата там е минус 20 градуса по Целзий: На православната Коледа: Вместо да говори за мир, руският патриарх и агент на КГБ пак нарочи Запада

"Причините за спирането на два котела са ниското качество на въглищата, идващи от открития рудник Харанорски. В момента "СПК Борзя" (операторът на котлите) извършва възстановителни работи", обясни ситуацията областната администрация в канала си в Телеграм. Очаква се пускането на котел №1 да стане на 8 януари през деня, а котел №2 да бъде пуснат вечерта.

За последен път проблеми с централното котелно помещение възникнаха съвсем наскоро – на 29 декември 2024 г., когато единият от котлите също аварира заради шлака. Тогава администрацията на Забайкал съобщи, че температурата в къщите, свързани с котелното помещение, е паднала до 17–18 градуса.

Жителите на Борзя често остават без парно и топла вода в студените дни. В края на 2023 г. температурата в къщите в центъра на града падна до +12 градуса. Тогава Следственият комитет на Руската федерация започна разследване, но ръководителят на района Роман Гридин обвини местните жители, твърдейки, че те уж източват вода от тръбите.

А през това време руската ПВО не може да се справи с ударите на украинските дронове заради войната, която Владимир Путин подпали - в случая срещу буквално бензиностанцията за руските военни самолети в Енгелс: Десетки дронове се изсипаха в Енгелс и пак руска петролна база гори (ВИДЕО)

