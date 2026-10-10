Ударени кораби край България:

Русия удари Киев с няколко ракети "Циркон"

10 октомври 2026, 17:02 часа 858 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Zelenskiy / Official
Русия удари Киев с няколко ракети "Циркон"

Днес следобед, 10 октомври, Русия е атакувала Киев с няколко балистични ракети, в града са се чули три или четири експлозии и се вият стълбове черен дим. Първото съобщение за изстрелване на балистична ракета "Циркон" се появи в 13:55 ч. и до 13:58 ч. ракетите са били достигнали Оболонски, Подолски и Святошински райони на Киев. Според една публикация, първият залп вероятно е съдържал две ракети. Според съобщенията Русия вероятно е изстреляла два залпа от четири ракети срещу Киев.

Някои от ударите от нощес с дронове пък са попаднали в 25-етажна жилищна сграда, 8-етажна бизнес сграда и ресторант, където се съобщава за седем ранени, от които трима са в тежко състояние.

Президентът Володимир Зеленски злъчно коментира в телеграм канала си удара, визирайки и отмяната на санкциите срещу руския дизел от страна на Доналд Тръмп: "Какво означава разрешението на Русия да продава петролни продукти, се чу най-ясно днес в Киев, когато след многобройни атаки на дронове "Шахед" срещу енергийни обекти, започна и атака с балистични ракети". По думите му, част от ракетите са били свалени.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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