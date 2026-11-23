ЛУДА ЯНА стана големият победител в четвъртото издание на Младежкия конкурс за нова песен, организиран от МУЗИКАУТОР. Парчето „Привет“ спечели журито със завладяващото съчетание от интригуващ текст, запомняща се мелодия и ритъм, който увлича публиката.

През 2024 г. МУЗИКАУТОР и Националният студентски дом поставиха новото начало на Младежки конкурс за нова песен като продължение на емблематичния форум от 70-те до 90-те години на миналия век, известен още като „Малкия Орфей“ и организиран от българския композитор Панайот Славчев.

Форумът насърчава индивидуалния талант и неговата цел е създаването на музикална общност, в която жанровото многообразие и творчество се ценят. Идеята е конкурсът да се превърне в традиция, която привлича вниманието и участието на млади артисти от цялата страна.

Източник: МУЗИКАУТОР

Втората награда бе присъдена на група „Розет“ за песента „Градът“. При връчването на наградата Даниел Спасов, член на Управителния съвет на Българското национално радио (БНР), обяви, че отличените на първо, второ и трето място ще имат възможност да направят професионален звукозапис в емблематичното Първо студио на БНР.

Третата награда бе присъдено на Йоан Руменов - ЮНИ за песента „Няма смисъл“. Авторът сподели, че участва в конкурс за първи път и отбеляза, че младите музиканти на сцената доказват, че смисъл има, когато влагаш душата си в нещо, в което вярваш.

Повече за конкурса и тазгодишните победители вижте в интервюто с Ерсин Мустафов, член на управителния съвет на МУЗИКАУТОР и Йоан Руменов - ЮНИ.