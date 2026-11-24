Български евродепутати настояха за общ европейски отговор на заплахите за сигурността в Черно море, включително засилена защита на корабоплаването и критичната инфраструктура, финансова подкрепа за засегнатите държави, както и усилия за прекратяване на войната в Украйна. Темата за отражението на заплахите за сигурността на източната граница на Европа върху държавите членки, разположени на първа линия, беше във фокуса на дебат в Европейския парламент в Страбург, а представителите от България се обединиха около мнението, че тези държави не трябва се справят сами с военните и икономическите рискове.

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От името на Съвета на Европейския съюз (ЕС) Чарли Макконалог - ирландският държавен министър в Министерството на културата, комуникациите и спорта, определи разискването като навременно и подчерта, че държавите по източната граница на Съюза са подложени на постоянен натиск от Русия и Беларус чрез хибридни атаки, кибернападения, саботаж на критична инфраструктура, заглушаване на сателитни сигнали и използване на миграцията като инструмент за натиск. Той отбеляза, че тези действия целят да дестабилизират държавите и да подкопаят доверието в демократичните институции. Като основни мерки за противодействие той посочи засилването на отбранителните способности, координираната реакция на хибридните заплахи, укрепването на граничната защита. Макконалог изтъкна и необходимостта от продължаване на подкрепата за Украйна, като подчерта, че нейната сигурност е неразривно свързана със сигурността на ЕС и неговите държави членки. Той припомни и приетите 21 пакета санкции срещу Русия и Беларус, както и готовността на Съвета да разгледа следващия, 22-и пакет, предаде БТА.

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Участие в дебата взе и комисар Магнус Брунер, който посочи, че падането на дронове, потъването на плавателни съдове и затварянето на морски пътища в Черно море вече са част от ежедневието на държавите по източната граница на ЕС. Той заяви, че инвестициите в източната граница са инвестиции в сигурността на целия Съюз и увери, че държавите на първа линия няма да бъдат оставени сами да се справят със заплахите. Брунер очерта няколко направления за действие - засилване на присъствието на "Фронтекс" (Frontex), по-добра координация и обмен на информация между държавите при заплахи от дронове, укрепване на защитата по море и въздух и създаване на Европейски център за високи постижения в областта на дроновете. По думите му са предвидени 500 млн. евро за наблюдение и противодействие на дронове по границите, както и 50 млн. евро за изграждането на Център за морска сигурност в България и в Румъния. Той акцентира и върху затягането на визовите правила, укрепването на външните граници и мерките срещу режимите, стоящи зад хибридните атаки, като подчерта, че ЕС няма да допусне Русия и Беларус да използват европейските ценности и правото на убежище като инструмент за натиск.

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Елена Йончева (Европейските консерватори и реформисти/ДПС ) заяви, че България плаща тежка икономическа цена за превръщането на Черно море във военна зона. По думите й застраховките на кораби са поскъпнали до 12%, пристанищата във Варна и Бургас с годишен товарооборот от около 28 милиона тона рискуват да загубят конкурентноспособност, а спадът в корабостроенето и кораборемонта достига 60 на сто. Хиляди работни места са застрашени, уловът на риба е намалял наполовина, всяка следваща атака задълбочава загубите, каза тя и попита кой ще компенсира икономическите загуби за България. Йончева настоя за спешни финансови компенсации и специален европейски фонд за Черно море в бюджета на ЕС за 2028 - 2034 година. Недопустимо е Брюксел да обявява сигурността в Черно море за европейски стратегически приоритет, а икономическата цена да оставя за сметка на България и Румъния, заяви тя.

Станислав Стоянов (Европа на суверенните нации/Възраждане ) посочи, че войната в Украйна нанася тежки щети на икономиката на България и Румъния, а нестихващите военни удари и високите застрахователни разходи убиват корабоплаването в Черно море. Само в българското корабостроене и кораборемонт с подизпълнителите са застрашени до 20 хиляди работни места, нови поръчки няма, договорени масово се отменят, каза той. По думите му ударът по туризма и рибарството също е тежък, а потопените кораби са екологична бомба със закъснител. Наред със значителната подкрепа за Украйна, е необходима и финансова помощ за индустриите на тези държави в Съюза, които понасят тежки загуби в следствие на войната, подчерта Стоянов и допълни, че "забавянето ще е престъпно безхаберие с необратими последици". Необходим е целеви европейски компенсационен механизъм за засегнатите индустрии в черноморските региони на България и Румъния, заяви той и изрази надежда, че ЕП ще подкрепи опазването на работните места в България.

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Никола Минчев ( бнови Европа/ ПП-ДБ) посочи, че Черно море се е превърнало в най-опасното море заради руската агресия. Докато българските власти не смеят да посочат виновните за атаките срещу кораби в нашата икономическа зона, в Китай самият Путин призна, че удря кораби в Черно море и каза, че няма да спре, каза Минчев и допълни, че за премиера на България (Румен Радев) Европа е в пространството на пожелателното мислене и ценности и трябва да се приближи до прагматизма на преговарящите в Китай. "Един от тях - Путин, иска НАТО да се върне в границите от 1997 година и Европа да остане без ядрена защита. Това няма нищо общо с прагматизма и няма да стане", каза Минчев. Според него прагматичният отговор за източната ни граница се състои в план за наблюдение, ранно предупреждение и съпровождане на търговските кораби, неутрализиране на дронове и ракети при непосредствена заплаха, ускорено пускане на черноморския център във Варна и Констанца, съвместни европейски инициативи в брегови системи, патрулни кораби, радари и защита срещу дронове, както и 27 държави членки на ЕС, които участват в тях. Нужен е гръбнак да кажем "Не" на агресора и разум да кажем "Да" на европейските инициативи, заяви той.

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Кристиан Вигенин (Прогресивен алианс на социалистите и демократите/ БСП) посочи, че от началото на октомври най-малко 15 търговски кораба са поразени край България и Румъния, седем от тях в българската изключителна икономическа зона. Той отбеляза, че тези нападения застрашават свободното корабоплаване в Черно море и вече оскъпяват превоза на стоки през Варна и Бургас. Застрашен е морският туризъм, а разлив от ударен танкер би бил бедствие за риболова и туризма, посочи Вигенин. Приветстваме обявените 10 милиона евро за спасителни операции в България и 50 милиона евро за съвместния център за морска сигурност с Румъния, каза още той и допълни, че ЕС трябва да е готов и за допълнителна подкрепа за държавите по източната си граница. Но каквото и да правим, докато войната продължава, тези рискове ще се задълбочават. Затова наред с мерките за засилване на сигурността и отбранителните способности, както и за компенсиране на икономческите загуби, Европа трябва да положи всички усилия за прекратяване на военните действия в Украйна, посочи Вигенин.

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Според Ивайло Вълчев (Европейски консерватори и реформисти/ ИТН) последиците от руската агресия срещу Украйна в Черно море далеч надхвърлят чисто военните заплахи и засягат икономиката, търговията, енергийната сигурност, транспортната свързаност и критичната инфраструктура. Черноморският регион твърде дълго беше оставен на втори план, но руските апетити към източна Европа не са останали в миналото, каза Вълчев. Той заяви, че България и Румъния не могат да бъдат третирани като периферия на Европейския съюз когато става дума за инвестиции и като първа линия, когато става дума за отговорности. Не можем да изискваме от тях да гарантират обща европейска сигурност като ги оставяме сами да понасят икономическата, финансовата и оперативната тежест, каза той и отбеляза, че тези държави трябва да имат централна роля в архитектурата на европейската сигурност. Трябва ни целево европейско финансиране, модернизация на отбранителните способности, защита на критичната инфраструктура и оперативна структура за морска сигурност в Черно море, която да бъде координирана с НАТО и с Турция, посочи Вълчев.