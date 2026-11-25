"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Във Формула 1 един паунд не стига за почти нищо. През 2009 година обаче Рос Браун купува цял отбор срещу тази сума. Месеци по-късно Браун GP печели световните титли при пилотите и конструкторите, а скоро след това привлича и купувач в лицето на Мерцедес. Зад символичната цена обаче стои доста по-сложна сделка, без която отборът вероятно нямаше да стигне дори до стартовата решетка.

Защо Хонда продава отбор за един паунд?

В края на 2008 година световната финансова криза принуждава Хонда да се оттегли от Формула 1. Японският производител оставя след себе си база, специалисти и автомобил в напреднал етап на разработка за следващия сезон. Проблемът е кой ще плаща сметките. Закриването също струва скъпо, а намирането на купувач в разгара на кризата се оказва трудно.

Решението идва от ръководството на самия отбор. Рос Браун и Ник Фрай договарят придобиването му, а на 6 март 2009 година Хонда официално обявява продажбата. Цената е един паунд. Браун действително предава монета на представител на японската компания, за да формализира сделката.

Евтина покупка, но съвсем реални разходи

Браун получава много повече от име и място в шампионата. Наследява вече направените инвестиции на Хонда, включително работата по новия болид. Японците осигуряват и финансова подкрепа за продължаването на дейността. За Хонда това е начин да излезе от Формула 1, без да закрива цялата структура. За Браун е шанс да запази отбора и да използва потенциала на автомобила.

Икономиите обаче са неизбежни. Следват съкращения, а средствата за развитие през сезона са ограничени. Договорена е доставка на двигатели от Мерцедес, които трябва да бъдат пригодени към болид, създаван първоначално за друг мотор.

От борба за оцеляване до две световни титли

Още в първото състезание в Австралия Дженсън Бътън и Рубенс Барикело завършват първи и втори. Бътън печели шест от първите седем старта и натрупва аванс, който се оказва решаващ. Едно от предимствата на автомобила е двойният дифузьор - аеродинамично решение, оспорвано от съперниците, но признато за законно.

Постепенно конкуренцията наваксва, а ограниченият бюджет затруднява развитието на Браун GP. Отборът все пак удържа преднината. Завършва сезона с осем победи, Бътън става световен шампион, а тимът печели титлата при конструкторите.

След един паунд идва Мерцедес

През ноември 2009 година Даймлер и инвестиционната компания Аабар обявяват придобиването на общо 75,1% от Браун GP. От следващия сезон отборът вече се състезава като Мерцедес. Само за няколко месеца структура, заплашена от закриване, се превръща в световен шампион и привлекателна инвестиция за автомобилен гигант.

Единият паунд остава най-запомнящата се част от сделката. Но успехът идва благодарение на скъпата разработка, финансирането и специалистите, които Браун успява да запази. Купува отбор почти без пари, но печели с ресурсите, които иначе е можело да бъдат разпилени.

Автор: Стефан Йорданов

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