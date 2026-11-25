В Гърция за днес е обявена общонационална стачка, пише "Ройтерс". От МВнР предупреждават, че протестът се очаква да засегне транспортните услуги и съветват намиращите се там български граждани да планират внимателно пътуванията си. Предвидени са демонстрации в столицата Атина и в редица други градове. Още: По примера на Сърбия: Младежки протест на бунт в Гърция срещу скъпия живот

24-часова стачка като първа мярка, след това повече

Синдикатите провеждат поредната 24-часова стачка срещу социалната политика на правителството.

Федерацията на моряците блокира пристанищата, като днес не се движат и фериботите. Железничарите спряха влаковете. Почасово спира метрото и градският транспорт.

Авиодиспечерите също участват в стачката, което води до много отменени полети. Училищата остават затворени.Стачкуват учителите, а в тяхна подкрепа и учениците. Не работят държавните учреждения. Основните искания са за увеличаване на заплатите, подобряване на условията на труд и възстановяване на 13-та и 14-та заплата.

Протестират и лекарите от държавните болници с искане за повече средства за здравеопазване. Днес се обслужват само спешни случаи.

Организирани са протестни демонстрации в над 60 града на Гърция, включително и по островите. Властите предупреждават туристите да не посещават районите, където се провеждат протестите.

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