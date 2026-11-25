Спасителни екипи издирват шестима души след катастрофа на малък самолет в Мексиканския залив, съобщи Бреговата охрана на САЩ. Екипите са открили три спасителни жилетки, спасителен сал и кабината на самолета, но продължават да издирват шестимата души на борда, съобщиха властите. ОЩЕ: Малък самолет се обърна в нива: Пилотът е в болница (СНИМКА)

Самолетът "Чесна 210" е паднал в Мексиканския залив между град Паскагула, щата Мисисипи, и остров Хорн, който е част от националния морски парк "Гълф Айлъндс“.

На борда са пътували четирима възрастни и две момчета на 8 и 10 години, съобщи говорителят на бреговата охрана Хуан Рос.

Според сайта за проследяване на полети FlightAware самолетът "Чесна" е изпълнявал полет от Ню Орлиънс до Форт Майерс, щата Флорида.

Според властите самолетът е изгубил височина със скорост от приблизително 10 000 фута (около 3000 метра) в минута.

Към момента, според последната потвърдена информация, нито един от хората на борда не е открит.

Бреговата охрана на САЩ и Департаментът за морски ресурси на Мисисипи са изпратили множество плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които да подпомогнат издирвателно-спасителната операция. Самоличността на хората на борда, както и причината за катастрофата, все още не са потвърдени.