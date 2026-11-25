Партията "Яшар" на бившия началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот съобщи, че се е споразумяла да подпише коалиционно споразумение с дясна опозиционна партия в рамките на усилията за съставяне на правителство след изборите в Израел миналия месец. От "Яшар" съобщиха, че Айзенкот се е срещнал с Авигдор Либерман, лидер на партията "Нашият дом Израел“, след което двамата са постигнали споразумение. Това е първият коалиционен съюз след изборите.

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Израелският парламент положи клетва на 10 ноември без да има сформирано ново правителство. На изборите на 27 октомври премиерът Бенямин Нетаняху загуби парламентарното си мнозинство, но останалите политически сили не успяха да очертаят ясен път към властта, припомня агенцията.

Президентът Ицхак Херцог връчи на Айзенкот мандат за съставяне на правителство, докато Нетаняху остава служебен премиер. Съюзът на партия "Ликуд" на Нетаняху с крайнодесни и ултраортодоксални формации се представи по-добре от очакваното на изборите, но въпреки това загуби мнозинството си. В момента коалицията разполага с 53 от общо 120 места в Кнесета.

Дясноцентристката партия "Яшар“ на Айзенкот и разнородните политически сили, които биха могли да се присъединят към нея, включително партията на Либерман, разполагат общо с 48 места. Те обаче имат потенциални съюзници сред партиите, представляващи арабското малцинство в Израел, които разполагат с 19 места и подобно на Айзенкот са опозицията на Нетаняху.

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Споразумението между Айзенкот, чиято партия спечели 21 места в парламента, и Либерман, чиято партия получи 7 места, е донякъде изненада, тъй като Либерман нееднократно се обявяваше против съставяне на правителство с подкрепата на арабските партии, както и против правителство на националното единство с участието на Нетаняху.

Либерман е заявявал обаче, че основната му цел е да отстрани Нетаняху от властта.

В рамките на предоставения му 28-дневен мандат Айзенкот трябва да състави правителство до 6 декември, но може да поиска удължаване на срока с още 14 дни. Ако не успее, Нетаняху ще получи възможност да опита да състави правителство. Ако никой не успее да състави кабинет, догодина ще бъдат произведени нови избори, пише БТА.

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Продължават и разговорите между Айзенкот, някои от партньорите му от т.нар. „блок на промяната“ и „Ликуд“ за съставяне на правителство на националното единство.

Лявата партия „Демократите“, която спечели 8 места в парламента, съобщи отделно, че преустановява преговорите с Айзенкот заради напредъка в разговорите му с „Ликуд“ на Нетаняху, както и заради „задънената улица“ в преговорите за съставяне на „правителство на промяната“.

Лидерът на „Демократите“ Яир Голан заяви, че предпочита правителство без Нетаняху, а с участието на арабските партии.