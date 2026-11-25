След като руският диктатор Владимир Путин се оплака публично, че Украйна не спира да взривява руските рафинерии, макар че американският президент Доналд Тръмп я посъветвал да не го прави, украинската армия явно го прие присърце и тази нощ атакува още две рафинерии - тази в Сизран и комплекс в Куйбишев - Още: Путин буквално рони сълзи: Киев не слуша Тръмп и ни бомбардира рафинериите (ВИДЕО)

Сизранската рафинерия вече е подпалена - това посочва ASTRA, руски опозиционен информационен телеграм канал, който е геолокализирал видеокари от мястото на събитието. За последно тя беше атакувана и ударена на 15 септември. Рафинерията е част от обектите на "Роснефт", работи от 1942 година, а годишно преработва приблизително 8,5–8,9 милиона тона петрол годишно. Тя произвежда бензин, дизелово гориво, керосин, мазут, корабно гориво, битум и други нефтопродукти. През февруари 2025 г. украинският Център за противодействие на дезинформацията специално отбеляза значението на рафинерията за снабдяването на руската армия с гориво, като подчерта, че тя "играе решаваща роля за руската армия в осигуряването на гориво и е част от логистиката ѝ".

Но не е само това - и рафинерията на "Роснефт" в Куйбишев е атакувана с далекобойни дронове, пак има геолокализация от ASTRA. Тя се смята за най-голямата рафинерия в Самарска област. Работи от 1943 година, годишно преработва 7 милиона тона петрол годишно и произвежда над 20 вида нефтопродукти, включително бензин, дизелово гориво от екологичен клас К5, втечнени газове и сяра. За последно рафинерията беше ударена на 22 септември.

Че има масирана атака с дронове в Самарска област потвърждава местният губернатор Вячеслав Федорищев. Но той засега не признава за щети и поражения, а само казва в официалния си канал в Телеграм, че били свалени няколко дрона.

Преди атаките от тази нощ, според ASTRA през последните 3 седмици Украйна е атакувала и нанесла щети на най-малко 17 руски петролни съоръжения, включително 12 рафинерии. Тези 12 руски рафинерии имат общ номинален капацитет на преработка на петрол от приблизително 3 милиона барела на ден - приблизително 46% от общия капацитет за преработка на петрол на Русия. Украинският генщаб съобщи за атаки срещу 18 рафинерии през този период. А "Ройтерс", позовавайки се на два източника от петролната индустрия, съобщава, че въздушните атаки на Украйна са нарушили или спрели работата на 15 от 35-те най-големи руски рафинерии и че общият обем на рафиниране на суров петрол в Руската федерация е спаднал с 45% от края на октомври. Оценката на Bloomberg е по-различна, за по-големи щети - Още: Bloomberg: Украинските дронове спряха над 50% от производството на горива в Русия

Руският въздушен терор в Украйна не спира

Снощи, двама души са загинали в Одеска област в резултат на атака на руски сили - мъж и 17-годишно момче, в Подолск. Още трима са ранени, включително дете. При атаката са повредени промишлена сграда, гараж и пет автомобила. Над 60 спасители са се борили да се справят с последствията. "Двама души са загинали в резултат на по-нататъшен обстрел - 41-годишен мъж и 17-годишно момче. Още трима души са ранени, включително 12-годишно дете", каза военновременият ръководител на администрацията в Одеса Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Двама души са ранени от руски дрон в Киев, според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, това беше потвърдено и от кмета на Киев Виталий Кличко. Дрон е експлодирал в двора на шестнадесететажна жилищна сграда в Шевченковски район на Киев вечерта на 24 ноември.

"Пожар е избухнал на първия и втория етаж, обхващайки обща площ от 50 квадратни метра. Фасади от първия до седмия етаж са повредени, а прозорци на близките сгради също са разбити. За съжаление, двама души са ранени", гласи съобщението на украинската служба. Пожарът е потушен.