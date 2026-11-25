Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на беларуския диктатор Александър Лукашенко да отлети за Москва за разговори с Владимир Путин като несериозно. „Той предлага да ме закара. Какво съм аз, куфар ли? Да ме качат на самолет и да летя. Ами, до Москва, за какво? Това не е сериозен разговор“, каза той след съвместна пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр.

Още: Ако няма приемлив мир за Украйна до края на 2026, Зеленски ще има две големи искания от новия Конгрес на САЩ

Президентът подчерта, че е невъзможно да се срещне с Путин в Москва по време на война. „В състояние на война сме, не можем да се срещнем в Москва, не можем да се срещнем в Киев. Всички разбираме това прекрасно. Нека Лукашенко вземе Путин и отлети за Киев. Гарантираме им безопасно посрещане. Това са преговори“, заяви президентът.

Още: Зеленски: Европейски партньори са все по-отворени към влизането ни в НАТО, за Путин това даже ще е плюс

Той смята, че с това предложение Лукашенко се подиграва с мъртвите украинци. „Той уважава руснаците, нали? Нека се отнася с мъртвите руснаци както си поиска. Предлага ми да взема самолет за Москва, но за какво? Знаете ли, когато хората замърсяват информационното пространство с абсолютно нелепи предложения, неконструктивни, които не доближават войната, се изненадваш“, добави Зеленски.

Какво предложи Лукашенко?

По-рано Лукашенко заяви, че може да лети до Москва със Зеленски за разговори с Путин като „гарант за сигурността“. „Войната продължава, тя трябва да бъде спряна. И бихме могли да постигнем споразумение. Тримата ще определим бъдещето на Украйна, Беларус и Русия. Три славянски народа ще решат. Володя Зеленски и аз бихме могли да се качим на самолет и да отлетим за Москва. Аз, като гарант за неговата безопасност, бих могъл да се кача на самолет с него и да отлетим за Москва. Да седнем и да поговорим“, каза той.

Преговори с Путин

Зеленски наскоро заяви, че Путин е отхвърлил всички предложения за деескалация и прекратяване на огъня през цялата година. „От средата на лятото на тази година Путин непрекъснато ескалира атаките си, особено с използването на опасни оръжия: балистични ракети и ракети „Шахед“. Нуждаем се от специални съвместни действия, за да гарантираме реална отбрана. Това не са просто думи. Руснаците отказват всички предложения за деескалация през цялата година. Различни партньори са се обръщали към тях по този въпрос и Путин ги е отхвърлил всичките“, каза той.

Още: Зетят на Тръмп към президента: Спри да нападаш Зеленски!